Стартовал всероссийский этнодиктант
Началась Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая приурочена ко Дню народного единства: участникам предстоит ответить на 30 вопросов, 20 из которых посвящены общероссийским понятиям и фактам, а 10 ― региональной тематике.
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Диктант продлится по 8 ноября 2023 года. Проверить свой уровень этнографической грамотности могут все желающие.
В Ленинградской области зарегистрировано 27 общедоступных офлайн-площадок в школах, библиотеках, культурных центрах, где можно пройти очное и онлайн-тестирование.
Центральной площадкой станет областной Дом дружбы.
На официальном сайте www.miretno.ru опубликованы адреса площадок, там же можно пройти и онлайн-тестирование.
Организатором этнодиктанта выступает Федеральное агентство по делам национальностей РФ.
В Ленинградской области координатором проведения диктанта выступает комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.
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