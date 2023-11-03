Стартовал всероссийский этнодиктант

Диктант продлится по 8 ноября 2023 года. Проверить свой уровень этнографической грамотности могут все желающие.

В Ленинградской области зарегистрировано 27 общедоступных офлайн-площадок в школах, библиотеках, культурных центрах, где можно пройти очное и онлайн-тестирование.

Центральной площадкой станет областной Дом дружбы.

На официальном сайте www.miretno.ru опубликованы адреса площадок, там же можно пройти и онлайн-тестирование.

Организатором этнодиктанта выступает Федеральное агентство по делам национальностей РФ.

В Ленинградской области координатором проведения диктанта выступает комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.