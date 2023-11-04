«Добрых рук мастерство»: нет возраста у творчества!

Областная выставка декоративно-прикладного творчества людей старшего возраста «Добрых рук мастерство» открылась в гатчинском киноконцертном зале «Победа» 18 октября. В роли организатора выставки выступила региональная общественная организация «Школа третьего возраста» Гатчинского района. И выставка, и конкурс проходили в рамках проекта «Образование длиною в жизнь», поддержанного губернаторским грантом. Идею проекта поддержал и помог осуществить Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области.

Свои работы на выставке «Добрых рук мастерство» представили 210 участников из пятнадцати районов Ленинградской области. Всего было выставлено 320 работ, выполненных в двадцати различных техниках: изобразительное искусство, декупаж, вязание, природные материалы, лоскутное шитьё. Все авторы работ — люди «серебряного» возраста от 55 лет и старше. Самой старшей участнице выставки - 94 года. Добрые руки этих удивительных людей создают настоящие произведения искусства. Но главное - благодаря нашим мастерам из поколения в поколение сохраняются и передаются традиционные народные промыслы.

Церемония награждения конкурсантов проходила 31 октября в Гатчинском Доме культуры. В этот день в адрес мастериц было сказано немало тёплых слов восхищения, поддержки и любви. Участников и гостей мероприятия приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова, руководитель гатчинской Школы третьего возраста Татьяна Кучер, представитель областного Комитета общественных коммуникаций Александра Мазник, представители Комитета социальной защиты населения Ленинградской области Виктория Александрова и Эльмира Игнатьева, председатель Комиссии по вопросам социальной защиты населения, здравоохранению, поддержке ветеранов, семьи и детства Общественной палаты Ленинградской области Валентина Красильникова, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко.

Произведения рукодельниц оценивало компетентное жюри во главе с художником, руководителем квилт-студии «Гатчина» Натальей Косьянковской. Ей помогали талантливые мастера из Гатчинского Центра творчества юных Антонина Солодкая и Людмила Еремеева, специалист Гатчинского Дома культуры, художник Вадим Емашов. По общему мнению членов жюри, мастерство наших рукодельниц растёт из года в год, приближаясь профессиональному.

Жюри выявило сорок лучших работ которые были выполнены наиболее качественно, с использованием интересных техник и цветовых решений.

Среди лауреатов областного конкурса творчества людей старшего поколения «Добрых рук мастерство» есть и гатчинские мастерицы. Перечислим их имена: Ольга Боевец (клуб лоскутного шитья «Сударушка», п. Карташевская), Елена Карпыза (Совет ветеранов г. Коммунара), Галина Сёмочкина (Совет ветеранов Сиверского поселения), Нина Громова (Всероссийское общество инвалидов, г. Коммунар), Бирута Кузьмина (клуб «Деревенские жизнелюбы» Войсковицкого поселения), Галина Сюткина (Совет ветеранов Пудомягского поселения), Зинаида Шметоева (Вырицкий культурный центр), Таисия Рябова (студия «Рукодельница», г. Гатчина, ЦТЮ), Наталья Бушмелёва (студия «Барджелло», гатчинская Школа третьего возраста), Наталья Огнева (студия «Сударушки», гатчинская Школа третьего возраста), Ольга Смоленкова (изостудия «Радость творчества», гатчинская Школа третьего возраста).

Приз зрительских симпатий вручён самой старшей участнице конкурса - мастерице из Гатчинского психоневрологического интерната Екатерине Медниковой. Екатерине Ивановне — 94 года, и она продолжает создавать красивые и уютные вязаные изделия. Ещё один приз зрительских симпатий вручили мастерице из клуба лоскутного шитья «Барджеллочка» Галине Рыжовой.

Церемонию награждения победителей конкурса украсил небольшой, но яркий концерт, который подготовили участники творческих студий Гатчины. Среди них — солисты вокальной студии «Vocalissimo-Bellissimo», вокально-эстрадных студий «Маленькая страна» и «Фортиссимо», юные артисты танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» и народного цирка «Гротеск», лауреаты международных конкурсов Ольга Бичоль и Борис Дёмин. С особым теплом и воодушевлением зрительный зал встретил танцоров «серебряного» возраста из студии «Людмила» гатчинской Школы третьего возраста.

Юлия Лысанюк