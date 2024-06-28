Для участников СВО – равные права на бесплатную землю

Законопроект, инициированный депутатом Олегом Петровым, направлен на обеспечение равных условий предоставления земельных участков гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции (СВО), и членам их семей в случае гибели указанных граждан до реализации ими права на получение земельного участка.

С учетом поправки, принятой во втором чтении (инициаторы – депутаты-единороссы Сергей Моренков, Олег Петров, Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников), земельные участки будут предоставляться в собственность бесплатно во внеочередном порядке мобилизованным в Вооруженные Силы РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», либо заключившим контракт о прохождении военной службы в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», при условии их участия в специальной военной операции. Также это относится и к добровольцам, заключившим контракт о выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ, в ходе СВО, либо к гражданам РФ, заключившим контракт (имевшим иные правоотношения) с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции. Условие для получения вышеназванного права – проживание на территории Ленинградской области.

Кроме того, законопроектом предусматривается предоставление земельных участков в собственность бесплатно во внеочередном порядке также военнослужащим, принимающим или принимавшим участие в СВО в составе именных подразделений Ленинградской области, независимо от их проживания на территории Ленинградской области, и членам их семей в случае гибели военнослужащих до реализации права на получение земельного участка.

По словам инициатора, предлагаемое изменение обусловлено регулярными обращениями указанных граждан, не проживающих на территории Ленинградской области, но принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции в составе именных подразделений Ленинградской области. Указанным гражданам, а также членам их семей в случае гибели таких граждан земельный сертификат предлагается выдавать любым уполномоченным органом муниципального района или городского округа по их выбору.

С учетом поправки законопроект приняли во втором и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области