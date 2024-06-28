Айда купаться? Только осторожно!

– Нами проведено более 1100 исследований воды за этот сезон. Буквально 31 мая в восьми районах Ленобласти качество воды соответствовало гигиеническим требованиям, однако уже на 20 июня ситуация изменилась и список, к сожалению, сократился до семи, – отмечает заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максим Чёрный. – Сегодня в числе разрешённых – десять ленинградских водоёмов. Это озеро Павловское в Бокситогорском районе, Курголовское и Коркинское озёра во Всеволожском районе, река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района, озёра Омчино и Толони в Лужском районе, река Вуокса и озеро Отрадное в Приозерском районе, а также река Тихвинка в Тихвинском районе и карьер в посёлке Шапки Тосненского района.

Но и этот список нельзя назвать окончательным. В течение лета он может как сокращаться, так и расширяться. Ведь перечень пригодных для купания водоёмов по итогам плановых заборов воды обновляется еженедельно на сайте областного Роспотребнадзора!

Впрочем, уже сейчас областное правительство принимает меры, которые в обозримой перспективе позволят изменить ситуацию к лучшему. Например, на протяжении нескольких лет Ленинградская область восстанавливает местные реки и озёра. В этом нам помогает президентский нацпроект «Экология». Так, в прошлом году были очищены 9 километров реки Коваши в Ломоносовском районе: здесь расчистили берега, провели уникальные работы по углублению дна.

– Комитет по природным ресурсам в прошлом году обратился с инициативой в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, с тем чтобы в Ленинградской области выделили федеральное финансирование на расчистку водных объектов. Мы предложили направить туда 86 водных объектов на общую сумму 4 миллиарда рублей. Сейчас проходит рассмотрение заявок, мы очень надеемся, что до начала июля будет принято положительное решение, – поделился планами председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Фёдор Стулов.

Однако даже самый чистый водоём не гарантирует отдыхающим стопроцентную защиту от несчастных случаев. Выходя на берег реки или озера, каждый ленинградец должен помнить о базовых правилах безопасности. В противном случае – высока вероятность несчастного случая. Вот и этим летом в Ленобласти на водах погибли уже 9 человек, двое из них – дети. Каждый раз трагедия была связана с отдыхом в не оборудованных для купания местах.

Несмотря на это, многие ленинградцы продолжают предпочитать официальным пляжам дикий берег. Особенно – затопленные карьеры, которые изначально не задумывались как зона отдыха.

– Важно помнить, что обычный карьер – это промышленный объект, но никак не место для купания. Дно в карьерах очень непредсказуемое, бывает, что мелководье резко сменяется экстремальными глубинами в несколько десятков метров. На дне карьеров могут находиться различные коряги, острые камни, трубы, металлолом, – предупреждает начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Ленинградской области Владислав Степанов. – Важно также внимательно следить за детьми и пожилыми родственниками. Ну и, конечно, нельзя употреблять алкоголь перед тем, как направляетесь к водоёму.

Напомним, что за заплывы вне официальных пляжей жителям Ленобласти грозит штраф до 1000 рублей. Рейды по местам дикого отдыха в 47-м регионе проходят еженедельно – нарушителей ловят на территории всех муниципальных районов.

Всю информацию о расположении пляжей и их режиме работы можно посмотреть на сайте главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Чем официальный пляж отличается от любого другого? Наличием спасательного поста, на котором находятся спасатели и медики. В случае ЧП отдыхающим будет оказана вся необходимая помощь вне зависимости от того, что эта будет за ситуация – солнечный удар или спасение жизни при утоплении. Также в таких местах нет подводных течений, нет водоворотов, а зона купания ограничена буйками. Дно официальных пляжей проверено и очищено от опасных предметов.

Фото freepick.com