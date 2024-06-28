От транспортного налога освободили добровольцев нацгвардии, а для многодетных увеличили мощность двигателя

Согласно законопроекту, инициированному депутатами фракции «Единая Россия» Михаилом Коломыцевым и Андреем Гардашниковым и принятому в первом чтении 29 мая, от уплаты транспортного налога освобождаются граждане, пребывающие в добровольческих формированиях войск национальной гвардии Российской Федерации. Льгота распространяется на одно транспортное средство (легковой автомобиль с мощность двигателя до 250 лошадиных сил, мотоцикл, катер, моторная лодка или другое водное транспортное средство).

Во втором чтении поступило две уточняющие поправки от депутатов Дмитрия Ворновских, Александра Матвеева, Светланы Потаповой, Николая Пустотина, Татьяны Тюриной, Николая Кузьмина, Андрея Лебедева и Александра Перминова. В частности, предложено дополнить законопроект категорией лиц, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции.

Изменения поддержали во втором и третьем чтениях. Налоговая льгота будет действовать с 1 января 2023 года.

Второй законопроект, принятый сразу в трех чтениях, касается многодетных семей: с 200 до 250 лошадиных сил увеличен объем двигателя транспортного средства, на который предоставляется льгота. Автомобиль должен быть зарегистрирован на одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет.

В настоящее время в Ленинградской области проживает 20 917 многодетных семей – получателей мер социальной поддержки. По данным Росстата, на 1 тысячу человек в регионе приходится 320,3 автомобиля. Соответственно, автомобилями могут владеть около 6700 многодетных семей, из них автомобилями с мощностью двигателя более 200 л.с. – порядка 714.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области