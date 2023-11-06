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Кто останется без света 7 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.11.2023 с 09:30 до 16:30

Вырицкое поселение:

д. Горки.

 

07.11.2023 с 10:00 до 18:00

Сиверское поселение:

д. Новосиверская, ул. Огородная, ул. Стахановская.   

 

07.11.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

п. Высокоключевой.     

 

07.11.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Кямяря,

д. Малая Оровка,

п. Мыза-Ивановка,

п. Пудость, ул. Новая, ул. Заречная.

 

07.11.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

д. Новая,

д. Вероланцы,

д. Дылицы,

д. Авколево,

п. Елизаветино, (частично в районе ПТУ).

 

07.11 2023 с 09:00 до18:00

Веревское поселение:

д. Кирлово,

д. Пегелево,

д. Вайялово,

п. Торфопредприятие.

 

07.11.2023 с 09:00 до 18:00

Таицкое поселение:

тер. СНТ массив Тайцы.