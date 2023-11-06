Кто останется без света 7 ноября в Гатчинском районе

По своим размерам Ленинградская область сопоставима со среднестатистическим европейским государством. Здесь есть все: чудеса природы, реки, озера, красивые легенды и исторические достопримечательности... Каждое путешествие дарит радость, просвещает и вдохновляет. Приглашаем в путешествие по Динабургскому тракту!