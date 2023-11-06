Кто останется без света 7 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.11.2023 с 09:30 до 16:30
Вырицкое поселение:
д. Горки.
07.11.2023 с 10:00 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Новосиверская, ул. Огородная, ул. Стахановская.
07.11.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
п. Высокоключевой.
07.11.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Кямяря,
д. Малая Оровка,
п. Мыза-Ивановка,
п. Пудость, ул. Новая, ул. Заречная.
07.11.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
д. Новая,
д. Вероланцы,
д. Дылицы,
д. Авколево,
п. Елизаветино, (частично в районе ПТУ).
07.11 2023 с 09:00 до18:00
Веревское поселение:
д. Кирлово,
д. Пегелево,
д. Вайялово,
п. Торфопредприятие.
07.11.2023 с 09:00 до 18:00
Таицкое поселение:
тер. СНТ массив Тайцы.
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