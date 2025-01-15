Ленобласть помогает в поиске работы
С 1 января 2025 года в законодательство о занятости населения введены новые требования для получения статуса безработного: обязательное анкетирование и тестирование на профильную группу, а также согласование обязательного индивидуального плана.
Индивидуальный план содействия занятости разрабатывается специалистами Кадрового центра и утверждается самим гражданином. В плане будут определены общие параметры подходящей работы (возможные сферы деятельности, профессия, режим работы, транспортная доступность и пр.) и рекомендованы меры государственной поддержки.
Также, теперь встать на учет и получить статус безработного смогут граждане, не только имеющие регистрацию по месту жительства, но и по месту пребывания (свидетельство о временной регистрации). При возвращении на постоянное место жительства гражданин может восстановить статус безработного в Кадровом центре домашнего региона.
С подачей заявления и анкетой помогут в ближайшем филиале Кадрового центра Ленинградской области. Контакты филиалов на сайте.