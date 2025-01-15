Ленобласть помогает в поиске работы

Индивидуальный план содействия занятости разрабатывается специалистами Кадрового центра и утверждается самим гражданином. В плане будут определены общие параметры подходящей работы (возможные сферы деятельности, профессия, режим работы, транспортная доступность и пр.) и рекомендованы меры государственной поддержки.



Также, теперь встать на учет и получить статус безработного смогут граждане, не только имеющие регистрацию по месту жительства, но и по месту пребывания (свидетельство о временной регистрации). При возвращении на постоянное место жительства гражданин может восстановить статус безработного в Кадровом центре домашнего региона.



С подачей заявления и анкетой помогут в ближайшем филиале Кадрового центра Ленинградской области. Контакты филиалов на сайте.