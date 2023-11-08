Бюджет Ленобласти-2024: все основные задачи учтены

Основные параметры бюджета региона на предстоящий финансовый год представил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков.

«Скажу откровенно: бюджет очень хороший на 2024 год. Все основные задачи в этом бюджете учтены. В целом бюджет сбалансирован и отвечает задачам поступательного развития Ленобласти, и жизнь ленинградцев будет улучшаться», — отметил он.

В 2024 году доходы составят 216,8 млрд рублей, расходы – 223,7 млрд рублей, дефицит – 6,9 млрд рублей – это 3,4% от общего годового объема доходов. По словам Романа Маркова, такие цифры дефицита «совершенно безопасные».

98,5 млрд рублей составит налог на прибыль организаций, 47,7 млрд рублей – налог на доходы физических лиц.

Среди приоритетов бюджета глава финансового комитета назвал здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан, строительство и ремонт поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садов, ремонт дорог и создание новых объектов инфраструктуры.

Общая сумма расходов на государственные программы составит свыше 200 млрд рублей. При этом на образование предусмотрено 50,9 млрд рублей, на соцподдержку — 31,5 млрд рублей, на здравоохранение в бюджете заложено 31,4 млрд рублей, на дороги — 23,3 млрд рублей, еще 13,5 млрд рублей планируется направить на ЖКХ и ТЭК.

На реализацию национальных проектов Ленинградская область в 2024 году направит 17,9 млрд рублей. Наибольшее финансирование запланировано по направлениям «Жилье» — 6,2 млрд рублей, «Дороги» — 4,9 млрд рублей, «Здравоохранение» — 2,3 млрд рублей, «Образование» — 2,1 млрд рублей, «Демография» — 1,9 млрд рублей.

В Адресную инвестиционную программу в 2024 году добавят 18 новых объектов, среди которых школы и детские сады во Всеволожском районе, амбулатория в Войсковицах, стадион в Киришах, спортплощадка в Изваре, канализационный коллектор в Луге и многое другое.