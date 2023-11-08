Бюджет Ленобласти-2024: все основные задачи учтены
Социальные выплаты, строительство школ и поликлиник, ремонт дорог и расселение аварийного жилья – проект главного финансового документа региона на ближайшие три года прошел публичные слушания.
Основные параметры бюджета региона на предстоящий финансовый год представил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков.
«Скажу откровенно: бюджет очень хороший на 2024 год. Все основные задачи в этом бюджете учтены. В целом бюджет сбалансирован и отвечает задачам поступательного развития Ленобласти, и жизнь ленинградцев будет улучшаться», — отметил он.
В 2024 году доходы составят 216,8 млрд рублей, расходы – 223,7 млрд рублей, дефицит – 6,9 млрд рублей – это 3,4% от общего годового объема доходов. По словам Романа Маркова, такие цифры дефицита «совершенно безопасные».
98,5 млрд рублей составит налог на прибыль организаций, 47,7 млрд рублей – налог на доходы физических лиц.
Среди приоритетов бюджета глава финансового комитета назвал здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан, строительство и ремонт поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садов, ремонт дорог и создание новых объектов инфраструктуры.
Общая сумма расходов на государственные программы составит свыше 200 млрд рублей. При этом на образование предусмотрено 50,9 млрд рублей, на соцподдержку — 31,5 млрд рублей, на здравоохранение в бюджете заложено 31,4 млрд рублей, на дороги — 23,3 млрд рублей, еще 13,5 млрд рублей планируется направить на ЖКХ и ТЭК.
На реализацию национальных проектов Ленинградская область в 2024 году направит 17,9 млрд рублей. Наибольшее финансирование запланировано по направлениям «Жилье» — 6,2 млрд рублей, «Дороги» — 4,9 млрд рублей, «Здравоохранение» — 2,3 млрд рублей, «Образование» — 2,1 млрд рублей, «Демография» — 1,9 млрд рублей.
В Адресную инвестиционную программу в 2024 году добавят 18 новых объектов, среди которых школы и детские сады во Всеволожском районе, амбулатория в Войсковицах, стадион в Киришах, спортплощадка в Изваре, канализационный коллектор в Луге и многое другое.