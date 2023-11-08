Экоактивисты побывали на мусорном полигоне

Сотрудники полигона рассказали и показали, какие меры проводятся для сокращения негативного влияния деятельности полигона и по возможности ответили на вопросы. В экскурсии участвовали жители Гатчины, Верево, Романовки, Шаглино, деревни Пудомяги и поселка Новый Свет, которых особенно мучает зловоние.

У проходной всех встречают стаи кричащих птиц. Они здесь повсюду. Экоактивистов на ПАЗике повезли на вершину мусорной горы.

По пути из окна показали станцию дегазации. Сотрудники полигона пояснили, что активная дегазация полигона осуществляется в штатном режиме. В мае 2023 года произведен запуск модернизированных двигателей ГПЭС с выработкой электрической энергии. Факельная установка работает в соответствии с проектным решением. Станция дегазации - объект ООО «Вирео Энерджи», а не ООО «Новый Свет - ЭКО», поэтому вопросы по мониторингу и обслуживанию этой станции общественникам задавать было некому.

Ветер в это время был южный. По дороге наверх вдоль «рабочих откосов» автобус заполнился резким запахом, сильно напоминающим тот, от которого страдают гатчинцы во время «газовых атак».

На верху мусорного террикона грузовики высыпали отходы, тракторы разравнивали кучи. Дул сильный ветер, и запах был не такой едкий, как на склоне, а просто как на большой помойке.

На обратном пути из окна показали работы, выполненные на откосе, где был сход лавины.

Потом экскурсанты спустились обратно к подножию - на линию сортировки твердых бытовых отходов. Здесь рабочие магнитом отделяют металл, на ленте выбирают ПЭТ и по возможности то, что нельзя захоранивать на полигоне. За день на этом участке сортируют до 300 тонн отходов. От общего объема привозимого мусора это около 15 %, из них 7-10 % идет на переработку.

Мы увидели станцию очистки образующегося в теле полигона фильтрата – она новая, появилась недавно в связи с нововведениями в законодательстве. С этого года запретили неочищенные стоки возвращать обратно в тело полигона. В помещении станции при всех набрали в бутылку коричневую жижу, а из другого крана в этом же помещении - прозрачную бесцветную жидкость. По словам сотрудников, после очистки жидкость настолько нейтральна, что возможен ее сброс на рельеф.

Все вопросы экоактивистов так или иначе сводились к тому, что беспокоит людей – дурной запах и экологический ущерб от деятельности полигона. Все ответы сводились к тому, что полигон работает в рамках действующего законодательства.

- У нас есть определенные обязательства, - пояснила главный эколог мусорного полигона Александра Забелина. - Конечно, полигон оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Это выбросы, это образование отходов непосредственно от этой деятельности. Но мы весь процесс контролируем. То, что положено делать законодательно, мы выполняем. На вопросы об ущербе могут ответить специалисты Росприроднадзора. Мы ведем мониторинг по программе, утвержденной Росприроднадзором, аккредитованной государственной лабораторией – это дочерняя организация Росприроднадзора. Лаборатория к нам выезжает. Специалисты берут пробы, составляют отчеты, которые затем отправляют в контролирующие органы… Когда проходят проверки контролирующих органов, я всегда считаю, это плюс. Если у нас допущены нарушения, они подскажут нам, как их устранить, что нужно сделать. И мы их устраняем.

В целях повышения контроля за производственной деятельностью в январе 2023 года на предприятии организована дополнительная служба экомониторинга атмосферного воздуха, для функционирования которой приобретен переносной газоанализатор Ганк-4 на исследования по следующим веществам: метан, углерод оксид, азота диоксид, азота оксид, аммиак, дигидросульфид (сероводород), ангидрид сернистый (оксид серы), гидроксибензол (фенол).

Как пояснил руководитель службы экологического контроля Георгий Маловичко, этот мониторинг предприятие проводит добровольно, для себя, чтобы понимать, какова ситуация с воздухом, и делать собственные выводы. Георгий Маловичко показал фото брендированной машины, на которой он ездит делать замеры, ориентируясь на карту «эко-бота». Через 30-35 минут после появления большого количества сообщений он приезжает замерять в тех точках, откуда больше всего сообщений.

Сотрудники полигона заверили, что по результатам произведенных за все время измерений превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не было. Причем, данные дополнительного мониторинга близки по результатам к данным замеров, выполненных ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО».

На вопросы, что делается для снижения распространения неприятных запахов, от которых страдают люди, когда будет закрыт полигон – четкого ответа не было. Решение пока не принято.

Татьяна Можаева