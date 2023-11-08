Ильяс Норов: «Любая семейная традиция у любого народа - только о добре и о хорошем»

Одним из надежных и действенных способов укрепления супружеских отношений, в том числе в межэтнической семье, является формирование семейных традиций, которые делают каждую семью неповторимой, уникальной, единственной.

Вот уже без малого 40 лет Ильяс Норов живет в Гатчинском районе. Сегодня он рассказывает о традициях своей большой многонациональной семьи.

- Ильяс Баймахматович, как вам передавались национальные традиции?

- Эти традиции во мне с рождения, а родился я в Самарканде. У меня папа – узбек, мама – татарка. Я в совершенстве владею обоими языками.

Многие традиции зависят от региона, где проживает семья. Если живешь в мусульманской стране, видишь, что во всех семьях соблюдаются национальные традиции, и они не отделимы от веры. Причем, их старается соблюдать весь народ, который там проживает - не зависимо от национальности, из уважения к своей стране. В свои праздники мусульмане приглашают в гости, угощают своих русских друзей. И наоборот, русские на Пасху покрасят яйца, испекут куличи и раздадут соседям-мусульманам. Те с радостью и уважением это примут.

Семейные традиции создают духовную атмосферу нашей семьи и дома, которая включает в себя наличие особого духа, своеобразного уюта, дорогих сердцу мелочей, которые есть только у нас и остаются с нами на всю жизнь теплыми воспоминаниями о детстве.

То, что в меня заложили родители и общество, в котором я жил, у меня в семье до сих пор существует. Хотя я – человек военный. Уехал из дома в 1979 году, когда мне был 21 год. По службе пришлось побывать в разных странах. Но всегда старался придерживаться наших национальных традиций, где бы не находился, искал связь с мусульманами.

- Вы продолжаете заложенные в вас традиции - в вашей многонациональной семье. Какие национальности представлены в роду Норовых?

- Мой род – очень многонациональный. Два папиных брата – фронтовики, после Великой Отечественной войны привезли на родину в Самарканд русских невест. Они влились в нашу жизнь и приняли наши традиции. У нас есть иранцы, узбеки, татары, башкиры...

Мы настолько смешанные, что говорить о какой-то национальности – очень сложно. С другой стороны, «Бог один – Бог един». Я часто сопоставляю религиозные традиции – они действительно очень схожи. Поэтому больше людей разделяю по их характеру, по поведению. А кто он по национальности, меня не интересует. Только так: хороший человек – плохой человек. А и тот, и другой есть в любой национальности.

Мама попала в Среднюю Азию в 1930-х годах, когда в нашей стране был сильный голод. Чтобы выжить, они из Ульяновской области спустились по Волге через Каспий и перебрались в Среднюю Азию. Чем и спаслись.

Мой брат, когда Советский Союз развалился, переехал из Средней Азии в Казань. Часто с ностальгией вспоминает родину, тепло, по-дружески встречается с соотечественниками...

Меня тоже тянет в родные места. Я стараюсь ездить туда каждый год. У меня в Самарканде похоронены родители, и по папиной линии очень много родных. Перестроечные трудности позади, народ живет очень хорошо. В Самарканде много святых мест – я люблю там бывать. Это благодатный край: народ никогда с голоду не умрет. Палку воткни, и она будет цвести и давать плоды. Главное, чтобы были мука и вода. Наверное, поэтому у нас очень славится выпечка – разные пироги, беляши.

- Как к вашей философии по поводу национального вопроса относятся дети?

- Я их воспитываю. У меня трое детей - две дочки и сын. Только младшая дочь еще не создала свою семью.

Супруга сына – башкирка. Зять – русский. Внуки – Петя, Нина, Лиза, София и Искандер. Они все знают, что мы с супругой – мусульмане, у нас в семье есть свои традиции. Как и знают, что в них самих есть и мусульманские, и православные корни. И религию они должны уважать.

Я и зятю говорю: «Вот моя семья, мой дом, мои традиции. Я не против твоей веры. Научишь детей читать «Отче наш» – я буду тебя только благодарить, что они это знают». Вот такое у нас понимание традиций.

У сына в семье держатся мусульманских традиций, но мы – как взрослые - понимаем, что это нужно контролировать. Так ли сделали или нет. Например, они хотели венчаться по нашим обычаям, и я с радостью помог им в этом.

Признаюсь, я горжусь своими детьми.

- Ваша супруга Асия Усмановна принимает активное участие во всех мероприятиях общества «Юлдаш». В какой части Советского Союза вы нашли свою красавицу-супругу? Где познакомились?

- Супруга моя – золотая! Мы с ней схожи в приверженности к здоровому, осознанному образу жизни. Ценим и любим природу, чтим старшее поколение, выбираем вещи со смыслом. Семья от этого только крепче становится.

Мы жили по соседству. Она – дочь моего классного руководителя. Я ведь уехал служить еще холостой. Попал в Азербайджан, в город Баку. Потом приехал домой, женился и вернулся в Азербайджан.

Недавно мы с Асией вспоминали, в каких трудностях жили, переезжая из гарнизона в гарнизон. Нашим детям сейчас это даже не представить.

- Как уживались национальные традиции и гарнизон?

- Традиции жили внутри нашей семьи, и в этом не было никаких проблем. Где бы я ни служил, я знал, что пришло время мусульманского праздника — значит, моя супруга что-то обязательно испечет. А печь она мастерица! Утром праздничный завтрак, и все сразу понимают, что сегодня - особый день. Мы обязательно угостим всех соседей, детей.

Не так давно построили дом в деревне Котельниково Гатчинского района. Такой, чтобы можно было с утра встать и всех за одним столом собрать. Вечером обязательно кого-то в гости пригласить.

Я люблю готовить плов, а потом иду угощать соседей. Обязательно загляну к проживающим рядом ветеранам. Говорю им: «У нас сегодня праздник. Вот вам плов». Сначала они очень удивлялись и стеснялись принять подарок. А я им разъяснял: «У нас такие традиции».

Теперь уже соседи как услышат по телевизору, что мусульманский праздник, сразу поздравляют. Это очень приятно.

- Какие еще традиции вы соблюдаете в семье?

- Семейные традиции необычайно значимы для детей. Все начинается с малого. Дети играют шумно, на то они и дети. Но только я начинаю читать молитву, они говорят друг другу: «Тихо сиди. Говори шепотом». И для меня это приятно. Уважение к религии, к старшим — это же и традиции, и воспитание.

В моей семье, как и в русских семьях, есть традиция «чистого четверга». По возрасту я уже сам читаю намазы. Если на каникулы приезжают дети, они знают, что в этот день вечером мы вместе читаем молитву. Я простыми словами разъясняю, почему это делаю. Это уважение и память о наших родных. И они меня прекрасно понимают.

У меня супруга хорошо вяжет, шьет. И вообще мне с ней очень повезло. У нее золотые руки. Она и готовит прекрасно. Дети тоже наши традиционные блюда любят. Если спросить, что приготовить, все выбирают лапшу. На наших столах это главное блюдо. А наши беляши – перемячи - и зять с удовольствием кушает.

Дети тоже готовят национальные блюда, но по-своему: рецепты, как сейчас принято, берут из интернета.

Есть еще одна хорошая семейная традиция. Мне родители категорически запрещали здороваться утром, не умывшись. Папа говорил: «Иди сначала умойся, приведи себя в порядок, а потом говори «Доброе утро!» Эта традиция осталась в нашей семье. Мои внуки утром встанут, молча пробегут в ванную комнату, умоются, а потом говорят: «Бобо, доброе утро!» Это они так ко мне обращаются. Когда внуки появились, мы с супругой договорились, пусть они меня по-узбекски называют «бобо», а ее по-татарски – «абика». Им это очень нравится!

В мусульманские праздники стараюсь брать с собой внуков. Уверен, что любая семейная традиция у любого народа - только о добре и о хорошем.

Сохранять национальные традиции – это правильно.

- Благодарю вас за интересный рассказ. Доброго здоровья и благополучия вам и вашей семье!

Татьяна Можаева