Кто останется без света 10 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 10 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
Таицкое поселение:
п. Тайцы, ул. Юбилейная д. 1-13
ул. Южная д. 1-34
ул. Цветочная д. 1-36
ул. Карьерная д. 1-44
ул. Крайняя д.1-33
ул. Средняя д.1-24.
10.11.2023 с 09:00 до 20:00
Елизаветинское поселение:
д. Шпаньково, ул. Центральная, ул. Коммунальная, ул. Песочная.
10.11.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Корпиково;
СНТ массив Корпиково;
п. Терволово;
д. Б.Рейзино.
Сяськелевское поселение:
п. Старые Низковицы.
10.11.2023 с 09:30 до 16:00
Вырицкое поселение:
д Мины, ул. Краснофлотская.
10.11.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
п. Карташевская.
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