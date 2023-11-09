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Кто останется без света 10 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 10 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

10.11.23 с 09:00 до 17:00

Таицкое поселение:

п. Тайцы, ул. Юбилейная д. 1-13

ул. Южная д. 1-34

ул. Цветочная д. 1-36

ул. Карьерная  д. 1-44

ул. Крайняя д.1-33

ул. Средняя д.1-24.

 

10.11.2023 с 09:00 до 20:00

Елизаветинское поселение:

д. Шпаньково, ул. Центральная, ул. Коммунальная, ул. Песочная.

 

10.11.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Корпиково;

СНТ массив Корпиково;

п. Терволово;

д. Б.Рейзино.

 

10.11.2023 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

п. Старые Низковицы.

 

10.11.2023 с 09:30 до 16:00

Вырицкое поселение:

д Мины, ул. Краснофлотская.

 

10.11.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

п. Карташевская.

 