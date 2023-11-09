Кто останется без света 10 ноября в Гатчинском районе

8 ноября около 21:00 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области получили информацию о том, что в квартире дома на Славянской улице в городе Коммунар произошел пожар, и необходимо оказать содействие спасателям.