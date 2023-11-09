Ленобласть завершила уборочную с перевыполнением плана

«Мы продолжаем эффективно обеспечивать продовольственную безопасность всего нашего большого региона. Благодаря господдержке, помощи с приобретением современной техники, а также за счет передовых агротехнологий наши аграрии получили достойный урожай», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

До аграриев Ленинградской области с начала года уже доведено 4,9 млрд рублей господдержки. Лимит финансирования на 2023 год — 5,7 млрд рублей.

В сельскохозяйственных организациях Ленинградской области собрано 75,6 тыс. тонн картофеля, 126% к плану, 64,5 тыс. тонн овощей (106%), 154.6 тыс. тонн зерновых культур (122 %), 10,814 тыс. тонн рапса (113%). Зерно и рапс, выращенные в Ленинградской области, используются на корм животным, что позволяет региону быть в топе производителей яиц, мяса и молока России.