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Ленобласть завершила уборочную с перевыполнением плана

Картофеля в регионе собрано на 26% больше плана, сбор овощей перевыполнен на 6%, сбор зерна увеличен на 22%, на 13% вырос сбор рапса.

Рубрики:  Сельское хозяйство

«Мы продолжаем эффективно обеспечивать продовольственную безопасность всего нашего большого региона.  Благодаря господдержке, помощи с приобретением современной техники, а также за счет передовых агротехнологий наши аграрии получили достойный урожай», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

 До аграриев Ленинградской области с начала года уже доведено 4,9 млрд рублей господдержки. Лимит финансирования на 2023 год — 5,7 млрд рублей.

 В сельскохозяйственных организациях Ленинградской области собрано 75,6 тыс. тонн картофеля, 126% к плану, 64,5 тыс. тонн овощей (106%), 154.6 тыс. тонн зерновых культур (122 %), 10,814 тыс. тонн рапса (113%).  Зерно и  рапс, выращенные в Ленинградской области,   используются на корм животным, что позволяет региону  быть в топе производителей яиц, мяса и молока России.