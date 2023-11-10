Знаете ли вы, что в честь Александра Пушкина названо свыше 3 тысяч улиц в разных точках земного шара? Да что там улицы: даже бывший город Царское Село сегодня носит имя – а точнее фамилию – великого поэта! Возможно, взрослого человека эта информация не сильно удивит. А вот маленьких гостей выставочного зала «Смольный» каждый раз поражает. Подумать только: из улиц Пушкина можно было бы составить целый город!

Тем более что здесь они могут своими глазами взглянуть на все эти улицы и проспекты. У входа в выставочный зал юных экскурсантов встречает громадный шатёр, украшенный снаружи снимками «пушкинских мест». Внутри шатра тоже нескучно: он от руки расписан смешными фразочками. «Здесь был Пушкин», «А уроки кто за тебя будет делать – Александр Сергеевич?» и фирменное: «Кто виноват? Пушкин!». Дети заходят внутрь, читают, смеются – таким образом знакомство с экспозицией начинается с улыбки. Отличный педагогический приём, который позволяет избежать излишней дидактики, столь свойственной школьной программе.

– У нас есть понимание, что школьники, особенно ученики младших классов, гораздо лучше воспринимают информацию при помощи зрительного контакта. Поэтому на выставке так много ярких визуальных элементов, того, что привлечёт внимание ребёнка 7-11 лет, – рассказывает нам экскурсовод Тамара Бердашева. Сегодня она открывает мир поэзии для группы первоклассников: ребята живо реагируют на рассказы гида, тянут руки и отвечают на вопросы.

Даже самые непоседливые малыши здесь заняты делом. Вот им предлагают найти букву, которая повторяется в четверостишии чаще всего. Чуть позже – изобразить игру на воображаемом музыкальном инструменте, когда речь заходит о напевности строк поэта. Знакомят школьников и с такими серьёзными понятиями, как ассонанс и аллитерация, приводя примеры звуковой организации стихов Пушкина. Удивительно, но даже первоклашки понимают, – в чём тут дело.

– Особенно нравится гостям выставки вот эта инсталляция. Старинный сундук с окошечками. В каждом окошечке – миниатюрные модели зимнего дворика и леса. Мы посвятили этот экспонат стихотворению «Зимнее утро», – показывает мне причудливый арт-объект экскурсовод.

Не менее увлекательна и игра, цель которой – собрать собственный писательский стол из предметов разных столетий. От птичьего пера и чернильницы до зарядки для телефона и модного стаканчика из-под кофе. Сколько ни говори о любви современных ребят к гаджетам, но старинные вещи вызывают у них намного больше интереса!

В конце программы дети могут написать свой собственный стих и повесить его на всеобщее обозрение, как настоящие писатели. Так каждый вносит свой вклад в композицию выставки. Родителям в это время не придётся скучать – они могут посмотреть серию картин «Пушкин с нами» от известной московской художницы Евгении Двоскиной.

Выставка продлится до 30 декабря, она открыта для посетителей с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00. Подробности можно узнать на сайте Музейного агентства Ленинградской области lenoblmus.ru.

Никита Семыкин

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