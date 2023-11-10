Награды гатчинским полицейским

На торжественном совещании присутствовали руководители Гатчины и района, представители областного парламента и общественного совета при УМВД России по Гатчинскому району.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко, поздравляя полицейских от себя лично и от депутатов городского и районного советов, напомнил особый статус, которым наделил гатчинскую полицию император Павел I:

- Все императорские дворцы имели только маленькую охрану – городовых, а в Гатчине сразу было целое управление полиции. У вас тяжелая, но почетная работа, и без нее государство существовать не сможет. Гордитесь тем, что вы носите погоны, это очень важная служба для всех нас!

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции за каждый день службы:

- Вы традиционно исполняете свой долг по защите законных прав граждан, но сегодня время новых вызовов. Как бы далеко мы ни находились от линии фронта, эта ситуация не может нас не касаться. Сегодня у каждого – свой фронт, и у вас – особая миссия. А с учетом того, что Гатчина названа столицей Ленинградской области, нагрузка возросла на всех, и, в первую очередь, на сотрудников полиции. Огромное спасибо за то, что вы обеспечиваете порядок и безопасность во время проведения городских и районных мероприятий. Ваша служба действительно и опасна, и трудна, и многое остается за рамками нашего видения. Будьте счастливы, здоровы, берегите своих близких, пусть у каждого из вас будет надежный тыл. Мы как руководители города и района рассчитываем на наше дальнейшее тесное сотрудничество. Задач и ответственности меньше не станет, за нами – весь Гатчинский район!

Благодарность руководителей Гатчины и района получили два десятка сотрудников гатчинской полиции. От депутата Госдумы РФ Сергея Петрова руководители города вручили памятные часы начальнику УМВД России по Гатчинскому району Денису Шутову, оперуполномоченному уголовного розыска Илье Иванову, старшему дознавателю отдела дознания Ирине Галаховой и следователю следственного управления Виталию Семенову.

По поручению председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина и от имени областных парламентариев сотрудников полиции поздравила депутат Людмила Тептина.

- Полиция – одна из важнейших структур государственной власти. Ваша служба – залог порядка и стабильности в обществе, веры граждан в закон, их уверенности в завтрашнем дне. Спасибо, что взяли на себя этот нелегкий, подчас опасный, но такой важный и благородный труд. Высокий профессионализм и самоотверженность помогают вам обеспечивать безопасность наших земляков, предотвращать и пресекать правонарушения, раскрывать преступления, - сказала Людмила Тептина.

Особую благодарность парламентарии выразили ветеранам органов внутренних дел, ставших примером и моральным ориентиром для молодых сотрудников. Депутаты пожелали правоохранителям крепкого здоровья, мирного неба, успехов в служении Отечеству, счастья и благополучия.

Людмила Тептина вручила сотрудникам УМВД России по Гатчинскому району благодарственные письма депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие результаты, выполнение особо сложных и важных задач сотрудники полиции были поощрены наградами Главка и управления.

Нагрудный знак МВД России «За отличную службу в МВД» I степени получил начальник смены дежурной части Дмитрий Вельц, старший оперуполномоченный уголовного розыска Эльдар Алиев, заместитель командира роты патрульно-постовой службы Юрий Анохин.

Нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» II степени наградили начальника штаба Станислава Макиенкова, старшего участкового уполномоченного Вырицкого отдела полиции Артура Берсанова и оперуполномоченного уголовного розыска Леонида Верещагина.

Почетную грамоту ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили старшему участковому Сиверского отдела полиции Александру Морозову, начальнику отделения морально-психологического обеспечения Светлане Кокоркиной, участковому Войсковицкого отдела полиции Алексею Марфенко, начальнику смены дежурной части Александру Якубову.

Благодарность была объявлена 18 сотрудникам. Также в этот день состоялось вручение специальных званий.

С профессиональным праздником полицейских поздравил председатель общественного совета при УМВД Геннадий Панев. От общественной ветеранской организации МВД России дипломом лауреата премии имени генерал-полковника внутренней службы Бориса Шумилина была награждена подполковник милиции в отставке председатель совета ветеранов УМВД России по Гатчинскому району Антонина Арнольдовна Моргач.

Екатерина Дзюба