Область чествует сотрудников МВД

Как отметил первый вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров, правительство Ленинградской области высоко оценивает роль органов внутренних дел в поддержании общественной безопасности в регионе. Со своей стороны администрация Ленобласти продолжит содействовать в укреплении материально-технической базы органов внутренних дел, улучшении условий работы сотрудников полиции.

Начальник ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин поблагодарил Правительство Ленинградской области за ощутимую поддержку инициатив Главка и отметил, что непростую службу на новых территориях несут, в том числе, и сотрудники территориальных органов Ленинградской области.

Среди награжденных сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, работники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции Лужского и Гатчинского районов, начальники отделений по делам несовершеннолетних Всеволожского и Тосненского районов, полицейские отделения патрульно-постовой службы полиции. Также в торжественной обстановке был высоко отмечен труд преподавателей Ленинградского областного филиала «Санкт-Петербургского университета министерства внутренних дел Российской Федерации» в воспитании и подготовке молодых кадров.

Правительство области оказывает содействие органам внутренних дел. В рамках областного закона внедряются системы видеонаблюдения «Безопасный город», фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, выплачивается вознаграждение гражданам за сданное оружие. В рамках соглашения с МВД России с 2018 года в Ленинградской области построены, полностью оснащены 12 зданий для размещения областных подразделений полиции и МРЭО во Всеволожском, Волховском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах.

В текущем году принято решение о ежеквартальном премировании 1400 сотрудников полиции. Всего на материальное обеспечение полиции с 2018 по 2023 год из средств областного бюджета Ленинградской области затрачено свыше 1 миллиарда рублей. Эти меры позволяют укрепить материально-техническую базу органов внутренних дел, улучшить условия работы сотрудников полиции, а значит ― повысить безопасность жителей региона.