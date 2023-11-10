Открытый урок ОБЖ в Сусанинской школе
Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Дмитрий Долгов провел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности в Сусанинской школе.
Рубрики: Общество
Занятие с учениками 4 класса проводилось на актуальные темы: соблюдение правил пожарной безопасности дома, правила поведения при возникновении пожара. Также ребятам разъяснили негативные последствия неосторожного обращения с огнем.
Благодаря подобным профилактическим мероприятиям удается минимизировать количество пожаров, так как дети узнают о необходимых действиях при возникновении пожароопасной ситуации, и как предотвратить ее возникновение.
С преподавателями и персоналом образовательного учреждения также проведено теоретическое занятие по отработке слаженности действий персонала на объекте с массовым пребыванием людей при возникновении пожара и возникновении иных чрезвычайных ситуаций.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.