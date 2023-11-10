Открытый урок ОБЖ в Сусанинской школе

Занятие с учениками 4 класса проводилось на актуальные темы: соблюдение правил пожарной безопасности дома, правила поведения при возникновении пожара. Также ребятам разъяснили негативные последствия неосторожного обращения с огнем.

Благодаря подобным профилактическим мероприятиям удается минимизировать количество пожаров, так как дети узнают о необходимых действиях при возникновении пожароопасной ситуации, и как предотвратить ее возникновение.

С преподавателями и персоналом образовательного учреждения также проведено теоретическое занятие по отработке слаженности действий персонала на объекте с массовым пребыванием людей при возникновении пожара и возникновении иных чрезвычайных ситуаций.