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Открытый урок ОБЖ в Сусанинской школе

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Дмитрий Долгов провел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности в Сусанинской школе.

Рубрики:  Общество

Занятие с учениками 4 класса проводилось на актуальные темы: соблюдение правил пожарной безопасности дома, правила поведения при возникновении пожара. Также ребятам разъяснили негативные последствия неосторожного обращения с огнем.

Благодаря подобным профилактическим мероприятиям удается минимизировать количество пожаров, так как дети узнают о необходимых действиях при возникновении пожароопасной ситуации, и как предотвратить ее возникновение.

С преподавателями и персоналом образовательного учреждения также проведено теоретическое занятие по отработке слаженности действий персонала на объекте с массовым пребыванием людей при возникновении пожара и возникновении иных чрезвычайных ситуаций.