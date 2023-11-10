В Международном реставрационном центре в Рождествено в Гатчинском районе будут обучать волонтеров культуры

Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на очередном заседании Общественного совета при Минкультуры России, главной темой которого стала роль молодежи в сфере сохранения культурного наследия.

«Для нас важно, чтобы он действовал не только как реставрационный центр, для нас важна и образовательная составляющая. Поэтому мы активно работаем с волонтерами. Сегодня формирование у молодежи уважительного отношения к прошлому осуществляется при помощи продвижения идеи необходимости сохранения памяти. Поэтому работу с молодыми людьми мы начинаем с приобщения их к программе «Волонтеры наследия». Вместе с опытными историками, реставраторами, архитекторами ребята учатся заботиться о материальной культуре Ленинградской области, ее главных достопримечательностях. Заботиться о сохранении памяти, ощущать свою ответственность за нее — одно из проявлений любви к Родине, поэтому для меня сохранение наследия — это тоже патриотизм», — подчеркнул Владимир Цой.

Напомним, Международный реставрационный центр в Рождествено начал работу в феврале этого года. Учреждение занимает здание площадью в 10 тысяч квадратных метров, где оборудованы 15 реставрационных мастерских и лабораторий, специализированные хранилища, центр повышения квалификации для музейных работников и площадки для временных выставок. Мастерские предусмотрены для реставрации живописи и икон, керамики, фарфора, фотоматериалов, графики, металла, тканей и таксидермии. Лаборатории и хранилища оснащены новейшим оборудованием. Также здесь планируют проводить специализированные программы повышения квалификации музейных работников, реставраторов, представителей смежных профессий и студентов учебных заведений.