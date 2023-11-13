Где отключат свет 14 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 14 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
14.11.2023 с 10:00 до 15:00
г. Гатчина Промзона – 1 (Завод порошковых красок).
14.11.2023 с 09:00 до 18:00
п. Пудость ул. Новая, ул. Заречная,
СНТ «Пудость»,
СНТ «Скворицы»,
д. Покизен – Пурская,
д. Алапурская,
д. Юля-Пурская,
КП «Алапурские леса»,
СНТ «Корпиково»,
массив Корпиково.
14.11.2023 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Мины,
д. Горки,
д. Каушта.
14.11.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Новая.
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