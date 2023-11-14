Душа баяна — душа России!

В первые два дня Всероссийского фестиваля «Душа баяна» в Гатчинском Доме культуры проходили конкурсные прослушивания. В воскресенье, 12 ноября, на сцене концертного зала назвали имена победителей, среди которых есть и гатчинцы.

Из Самары — по всей стране!

«Душа баяна» – фестиваль, объединяющий все существующие жанры и направления исполнительского искусства. Впервые он состоялся в 2018 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, став за минувшие годы настоящим символом народного исполнительского творчества.

Самара неслучайно стала родиной фестиваля: именно здесь в 1897 году мастер Павел Чулков изобрёл любимейший русский инструмент — баян. И вот, спустя более чем сто лет, красоту и душу этого инструмента возрождает и показывает по всему миру житель города Самары, один из лучших баянистов нашей страны, заслуженный артист России, основатель группы «Баян Микс», певец, композитор и продюсер Сергей Войтенко. Именно он придумал фестиваль «Душа баяна» и стал его художественным руководителем. Идею фестиваля поддержали на федеральном уровне, он получил статус всероссийского.

Старт ежегодному Всероссийскому фестивалю «Душа баяна» дан в 2023 году, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Этот замечательный форум объединил жителей всей России, став символом нашего единства.

Об этом фестивале, о его уникальности и о том, что происходит в Гатчине в этом году, рассказал корреспонденту «Гатчинской правды» художественный руководитель фестиваля Сергей Войтенко.

Один гармонист на пятнадцать сёл

- Это не первый фестиваль, связанный с моим родным инструментом, который я делаю, - говорит Сергей Войтенко. - Баян — это инструмент, который является цементирующим в нашей многонациональной культуре. Сейчас, к сожалению, у нас наблюдается кадровый голод в преподавании игры на баяне. Преподаватели как преподавали, так и преподают, но они стали старше. Если раньше было пятнадцать гармонистов на одно село, то сейчас один гармонист - на пятнадцать сёл, и тоже в возрасте. Поэтому фестиваль такого плана должен способствовать подъему интереса к инструменту и сохранению жанров, которые уже считаются классикой.

Как напомнил Сергей Войтенко, начало этим традициям было положено еще в Советском Союзе, во времена расцвета самодеятельных коллективов.

- Это давало людям возможность жить как-то по-другому, они и счастливы были по-другому, - говорит Сергей Иванович. - Советский человек по своей сути был созидателем. За последние тридцать лет, когда у нас все заполонила западная культура, мы это, конечно, подрастеряли. Но с тех пор, как от нас закрылся Запад, мы понемногу возвращаемся на свой путь. Конечно, нам понадобится много времени, чтобы восстановиться, чтобы вернуть стандарты, которые были свойственны нашей культуре, точнее, ее организации.

Музыкант уверен, что возрождение и сохранение исполнительских народных традиций в нашей многонациональной стране – это первостепенная задача, которая сегодня особенно актуальна для всех, кто живёт в России.

- Мы - многонациональная страна, и где бы мы ни были с этим фестивалем, у нас везде разный национальный колорит, свои особенности и разные инструменты, - говорит он. - Так русский баян объединил всех. Вот и получается, что главная идея фестиваля — объединение, чтобы многонациональная культура России вернулась к народу, чтобы вернулась наша идентичность, которая складывается из огромного количества национальных особенностей нашей страны. И я совершенно уверен, что у нас это получится»

В поиске самородков

Всероссийский фестиваль «Душа баяна», поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, рассчитан на два года. В 2023 году он охватит 45 регионов страны, пройдя в пяти федеральных округах: Уральском, Южном, Северокавказском, Северо-Западном и Центральном. В 2024 году фестиваль пройдет еще в нескольких округах, включая и новые территории России — Донбасс и Запорожье. В каждом региональном отборочном туре состязаются около трех тысяч человек. В каждом городе очного прослушивания проходят мастер-классы профессиональных педагогов и артистов.

- Цель фестиваля — найти самородков и новые таланты, - говорит Сергей Войтенко. - То, что мы видим сейчас по телевидению, в основном относится к жанру эстрадной песни. Мы видим одни и те же лица из программы в программу, из концерта в концерт. А где же на этих концертах мастера художественного слова, где хореография, инструментальный жанр, цирковые номера и оригинальный жанр? Где народные коллективы и народные песни? Так вот наш фестиваль по большому счету занимается тем, что показывает людям новые таланты. Я просто знаю, что баян — это как скелет, на который нанизывается много всевозможных интересных жанров и направлений. Наш фестиваль полностью открыт для всех: для детей и взрослых, для профессионалов и любителей, для солистов и коллективов. К нам присоединяются не только музыканты и певцы, но и театральные коллективы, циркачи и чтецы. Любые взаимодействия с этим инструментом удачны, поэтому настолько разнообразна палитра участников программы.

По словам Сергея Войтенко, главный критерий отбора победителей прост: от исполнения должны идти мурашки по коже!

- Это должен быть яркий концертный номер, - говорит Сергей Иванович. - Мы ищем самобытность, и это не обязательно должны быть профессионалы. Если мне или зрителям захотелось закричать «браво!», значит, это тот человек, который нам нужен... На наш супер-финал, который пройдет в Москве в ноябре 2024 года, из каждого федерального округа соберутся лауреаты первых премий и гран-при. И они будут сражаться за самый главный приз! В конце фестиваля состоится грандиозный гала-концерт, приуроченный к Дню народного единства, в котором примут участие лучшие из лучших.

Гатчина: и конкурс, и гала-концерт!

Как рассказал Сергей Войтенко, Гатчина стала центром Северо-Западного этапа конкурса неслучайно.

- Во-первых, это столица Ленинградской области, - говорит Сергей Иванович. - Во-вторых, здесь, в Доме культуры, собралась замечательная команда творческих людей, которой руководит Сергей Фикс. Они нас поддерживают всеми силами. К тому же просто очень люблю этот город, часто провожу здесь концерты и просто так приезжаю в гости.

То, что баян объединяет абсолютно всех, подтвердил полный аншлаг в Доме культуры в воскресенье 12 ноября. Кажется, что на церемонию награждения победителей и гала-концерт собралась вся Гатчина!

Участников финальной церемонии приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Гатчина стала открытой площадкой для многих культурных мероприятий, - отметила Людмила Николаевна. - И мы горды, что «Душа баяна» проходит именно у нас. Мы поздравляем победителей фестиваля с выдающимися достижениями. Ваш талант, мастерство и преданность музыке привели вас к этой заветной победе. Вы стали яркими примерами для тех, кто стремится к совершенству в искусстве музыки и сохранению богатства русской культуры.

Участников конкурса оценивало профессиональное жюри, которое возглавил Сергей Войтенко. Также в конкурсную комиссию вошли поэт-песенник, академик Российской национальной музыкальной премии «Виктория», лауреат премии «Шансон года» Иван Овчинников, лауреат всероссийских и международных конкурсов, гармонистка «Золотой десятки России» им. Г.Д. Заволокина, художественный руководитель ансамбля «Пташица» Лия Брагина, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, директор и главный режиссер Всероссийского фестиваля «Душа баяна» Сергей Сушко.

Конкурс «Душа баяна» включает одиннадцать номинаций, не считая гран-при. В этом году добавлены новые номинации – «Театр малых форм» и «Символ баяна». По итогам конкурса победителями стали и гатчинские артисты.

Дважды лауреатом III степени (в номинациях «Вокал с аккомпанементом» и «Частушки») стал гатчинский баянист Александр Волошанюк (Рейзинский сельский клуб).

Диплом лауреата II степени в номинации «Оркестр» — у муниципального оркестра русских народных инструментов, которым руководит заслуженный работник культуры РФ Людмила Патрикеева (Гатчина, ЦТЮ).

Лауреатом II степени в номинации «Творческий номер» стала Елизавета Ильченко (пос. Тайцы). Диплом лауреата I степени в этой же номинации — у народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни «Гатчанка» (хормейстер Александр Коваленко, аккомпаниатор-концертмейстер Пётр Шалашов, Гатчинский городской Дом культуры).

Лауреатом III степени в номинации «Художественное слово» стал самый юный конкурсант фестиваля «Душа баяна» Женя Чернышев (детский сад №3, Гатчина).

Гран-при фестиваля «Душа баяна» единодушно присужден легендарному оркестру им. Павла Ивановича Смирнова (Санкт-Петербург, Дворец учащейся молодежи).

Еще одним новшеством фестиваля «Душа баяна» стало награждение победителей. В каждом федеральном округе победитель получает в качестве приза профессиональный музыкальный инструмент - баян, аккордеон или гармонь. Так фестиваль решил поддержать государственную программу по оснащению творческих коллективов в провинции.

На этапе Северо-Западного округа сертификат на приобретение музыкального инструмента вручен творческому коллективу «Новгородская краса» (г. Великий Новгород), ставшему лауреатом I степени в номинации «Хор».

После награждения победителей конкурса начался гала-концерт, на котором свои номера представили лучшие конкурсанты. В итоге вышел самый настоящий фестиваль искусств, в котором блистали и театральные постановки, и театр марионеток, и песни - хоровые и сольные, и инструментальные выступления. И это только в одном нашем регионе, который носит, скорее, русский характер. Каким же великолепным будет тогда большой гала-концерт в Москве в следующем году, на который соберутся представители десятков народностей нашей огромной Родины?

Юлия Лысанюк