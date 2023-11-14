Снежный штаб Ленобласти начинает готовится к холодам

«Прогнозы говорят о том, что температура начинает уходить в минус. Прошу районные администрации, дорожные и коммунальные службы еще раз убедиться, что все 3359 человек и 1262 единицы техники готовы к работе. Жителей и автомобилистов призываю быть аккуратнее и начинать переобуваться к зиме», — сказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Информационная работа и обращения жителей по уборке снега отрабатываются в паблике «Снежный штаб — 47».

На вопросы об уборке дорог ответят по горячей линии «Ленавтодора» 8(812)251-42-84, телеграмм-канал.

Дежурная служба администрации Гатчинского района — 8(81371) 9-60-74, 8 (81371) 3-08-50, 8 (81371) 4-05-06.