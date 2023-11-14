В Ленобласти завершается навигация для маломерных судов

Срок ее завершения установлен распоряжением губернатора Ленинградской области. Завершение навигации обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки, ветроволнового режима и скорым началом ледостава.

Выход в акватории будет запрещен всем маломерным плавсредствам за исключением судов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, промышленное рыболовство, рыбоводство с соблюдением мер безопасности, установленных федеральным законодательством, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

С сегодняшнего дня за выход на водоем в Ленинградской области на маломерном судне полагается штраф.

Эксплуатация маломерных судов после закрытия навигации сопряжена со смертельным риском! Берегите себя и своих близких.