Облака и компьютерное зрение: дети научатся искать снежных барсов на «Уроке цифры» от Яндекса

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов.

Для учителей эксперты Яндекса разработали методические материалы, которые помогут провести урок и объяснить школьникам принципы работы нейросетей и облачных сервисов. В преддверии урока 16 ноября в 10:00 по мск для педагогов на сайте проекта будет проведен просветительский вебинар. После прохождения «Урока цифры» все участники получат сертификаты.

Занятие построено на основе реального проекта Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка: популяцию краснокнижных снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей.

«Yandex Cloud разрабатывает нейросеть, которая позволит автоматически распознавать животных на снимках, полученных с помощью фотоловушек на территории парка. На основе этих данных специалисты обучат модель различать животных, благодаря чему сотрудники нашего парка смогут анализировать фотографии в десятки раз быстрее, чем вручную», — отмечает директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

Кроме того, школьники смогут бесплатно пройти онлайн-курс Яндекс Лицея по программированию на Go, изучить основы визуализации данных и познакомиться с возможностями платформы Yandex Cloud. Все материалы урока доступны на сайте https://урокцифры.рф