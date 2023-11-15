Общественность одобрила бюджет Гатчинского района

Председатель комитета финансов Любовь Орехова подробно рассказала о доходной и расходной частях бюджета, о налоговых и неналоговых зачислениях, безвозмездных поступлениях, а также о том, сколько планируется потратить средств на муниципальные программы и прочие районные нужды.

Основные параметры бюджета-2024 превосходят 2023 г. и в части доходов, и в части расходов. Так, на 2024 год доходы Гатчинского района планируются в сумме 9736,5 млн рублей (в 2023 – 9268,5 млн руб.). Расходы в 2024 году составят 9835,1 млн рублей (в 2023 – 9779,2 млн руб.). Если в этом году дефицит бюджета составлял 16,9%, то в следующем он планируется на уровне 3,0%.

Доходы

В 2024 году планируется получить 3732 млн рублей налоговых доходов, 59% которых составит НДФЛ – налог на доходы физических лиц, 37% – налоги, взимаемые по упрощенной системе, 3% – патентные платежи и 1% – прочие налоговые доходы, включающие акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ.

Налог с физических лиц в 2024 году планируется получить в сумме 2215 млн рублей. Эта сумма из года в год растет: в 2022 году она составляла 1852,6 млн руб., в 2023 – 2000,3 млн руб., в 2025 году должна будет достичь 2530 млн рублей.

В структуре основных неналоговых доходов бюджета Гатчинского района на 2024 год почти половину составляет арендная плата за земельные участки – 169,1 млн рублей. От продажи земли планируется выручить 77,4 млн руб., плата за негативное воздействие на окружающую среду составит 53,8 млн рублей. Деньги будут направлены на выявление и оценку накопленного вреда окружающей среде или организацию работ по ликвидации этого вреда. При отсутствии такового средства пойдут на мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природы, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности.

Кроме того, в числе неналоговых доходов бюджета аренда имущества – 10 млн рублей, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 12 млн рублей и прочее.

Расходы

Формируются расходы бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям, по главным распорядителям бюджетных средств, по функциональной классификации расходов. И все это в соответствии с расходными обязательствами, которые устанавливаются решениями, постановлениями, соглашениями, заключенными от имени МО «Гатчинский район».

Расходы бюджета в 2024 году составят 9835,1 млн рублей.

Образование

Больше всего бюджетных средств планируется потратить на образование: в 2024 году эта сумма должна составить 7098,5 млн рублей. Цифра включает в себя средства на дошкольное образование – 2437,3 млн рублей, начальное, основное, среднее общее образование – 2829,8 млн руб., дополнительное образование – 383,4 млн руб.

На социальную защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей запланировано израсходовать 154,1 млн рублей. На отраслевые проекты рассчитано 203,1 млн рублей, в том числе на реновацию здания Гатчинской школы № 4 – 178,1 млн рублей, на укрепление материально-технической базы – 25 млн рублей.

На продолжение строительства школы на Аэродроме отводится 861,3 млн рублей.

На организацию отдыха и оздоровление детей в 2024 году планируется потратить 70,4 млн руб. – на лагерь «Лесная сказка», дневные лагеря на базе образовательных учреждений и прочее.

На муниципальную программу «Современное образование в Гатчинском районе» в 2024 году из средств местного бюджета отводится 1875,2 млн рублей. Эта сумма включает в себя оплату труда, укрепление материально-технической базы, строительство пришкольных спортплощадок и стадионов, ремонтные работы, развитие дополнительного образования и другое.

Что касается капитальных вложений, то 1000,4 млн рублей в 2024 году будет потрачено на строительство объектов в Коммунаре: детского сада в массиве «Ижора» на 180 мест и детско-юношеской спортивной школы.

Субвенция на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на постинтернатное сопровождение детей-сирот, на бесплатный проезд детей-сирот в 2024 году составит 4215,6 тысяч рублей.

Физическая и просто культура

В бюджете 2024 года на культуру отводится 487,8 млн рублей. Львиную долю составят расходы на развитие дополнительного образования в сфере культуры и обеспечение доступа к культурным ценностям – 458,7 миллионов. В эту сумму входят расходы на содержание девяти учреждений дополнительного образования и трех муниципальных учреждений культуры.

Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 составят 10,6 млн рублей из областного бюджета и столько же – из муниципального.

На поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности, в бюджете отводится 1,2 млн рублей.

На сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в 2024 году планируется израсходовать 29,1 млн рублей. В том числе 20,6 млн руб. на проведение культурно-массовых районных мероприятий – конкурсов, фестивалей и т.д. На организацию социально-досуговой деятельности граждан пожилого возраста, в том числе Школы третьего возраста, – 7 млн рублей.

Расходы на физкультуру и спорт в 2024 году планируются в сумме 181,3 млн рублей, в том числе на обеспечение деятельности спортшколы «Ника», спорткомплекса «Волна», на участие спортивных сборных команд района в областных, всероссийских и международных соревнованиях, на комплекс ГТО, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, а также – на продолжение строительства Ледовой арены.

ЖКХ и дороги

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство и улично-дорожную сеть в 2024 году составят 436,6 млн рублей.

В частности, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства отводится 104,0 млн руб. Основную часть этой суммы – 90,3 миллиона – составят расходы по концессионному соглашению с АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Остальное будет потрачено на ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа, актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и другие мероприятия в области коммунального хозяйства.

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения обойдутся бюджету в 2024 году в 113,2 млн рублей. Эта сумма будет потрачена на содержание и уборку автодорог – подъездов к садоводствам, капремонт участка шоссе Петрово – Мута-Кюля, строительство продолжения ул. Чехова (от дороги до подъезда к ПИЯФ), строительство участка автодороги от шоссе Мины – Новинка до деревни Клетно, реконструкцию трассы Мариенбург – Котельниково – Педлино – Черново.

Общественный транспорт

В 2024 году в Гатчинском районе заработает новая модель транспортного обслуживания населения. Срок действия контрактов – семь лет, с 2024 по 2030 год. Общая стоимость работы – 3098 млн рублей.

Это будет переход на новую модель на основе нетто-контрактов с частичным возмещением перевозчикам стоимости транспортной работы. На гатчинских дорогах появятся 62 новых автобуса: 57 среднего класса и пять большого.

В рамках подготовки к переходу на новую модель транспортного обслуживания проведена оптимизация маршрутной системы. Ожидается полное обновление подвижного состава, обслуживающего муниципальные маршруты Гатчинского района, переход на транспортные средства, доступные для пассажиров с колясками, маломобильных граждан, лиц с ограниченными возможностями, в том числе передвигающихся в кресле-коляске. Также планируется переход на более экологичный и безопасный для окружающей среды вид топлива – газомоторное. Все автобусы будут оборудованы звуковыми автоинформаторами, электронными информационными табло – «бегущей строкой» и электронными маршрутными указателями.

Результатом реформы должна стать бесперебойность работы общественного транспорта и улучшение качества транспортного обслуживания населения.

Сельское хозяйство и безопасность

На жилье в 2024 году планируется израсходовать 53 миллиона, на сельское хозяйство – 32,9 млн рублей. В частности, на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ запланирован 1,0 млн рублей. Также средства пойдут на субсидии юридическим и физическим лицам, поддержку сельхозтоваропроизводителей, приобретение комбикорма, сохранение и увеличение посевных площадей, организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов и на борьбу с борщевиком.

Расходы на безопасность в 2024 году составят 93,6 млн рублей: на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования, городских и сельских поселений, реализацию природоохранных мероприятий.

Также средства в бюджете 2024 года предусмотрены на экономическую активность и устойчивое общественное развитие.

Участники слушаний внимательно отнеслись к прозвучавшей информации и одобрили проект бюджета. Теперь он будет вынесен на утверждение Совета депутатов Гатчинского района.

Екатерина Дзюба