Подготовка к реформе миграционного законодательства

Повышение эффективности работы по выявлению адресов массовой постановки иностранцев и подозрительной активности граждан обеспечивает реализация технических мероприятий. Они направлены на развитие единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учетов в составе государственной информационной системы миграционного учета.

Важным элементом в предупреждении данного вида правонарушений является профилактическая работа, которая проводится с иностранными гражданами и их работодателями на постоянной основе.

В случае выявления фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания организации в ходе предоставления государственных услуг проводится разъяснительная работа с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу. Разъясняются последствия несоблюдения соответствующих требований законодательства Российской Федерации и меры ответственности за их нарушение.

В настоящее время МВД России совместно с заинтересованными органами власти прорабатываются вопросы комплексного реформирования миграционного законодательства. Рассматриваются варианты введения ограничений в части миграционного учета в целях предотвращения образования этнических анклавов.

Госуслуги в помощь людям

Какими услугами в сфере миграции через Госуслуги может воспользоваться гражданин Российской Федерации:

- получение адресно-справочной информации;

- регистрация по месту жительства/месту пребывания;

- оформление приглашения иностранного гражданина в Россию;

- оформление паспорта и заграничного паспорта гражданам РФ;

- сервис проверки действительности паспорта гражданина РФ;

- проверка разрешительных документов иностранного гражданина;

- запись на прием в МВД России, в том числе на новых территориях.

Какими услугами в сфере миграции через Госуслуги может воспользоваться иностранный гражданин:

- получение уведомления о трудовой деятельности;

- постановка на миграционный учет;

- получение вида на жительство;

- получение патента на работу;

- оформление обращения в связи с нарушением трудового законодательства;

- электронный сервис для трудовых мигрантов.

Об оформлении загранпаспорта

Ежегодно в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России поступает более 5 миллионов заявлений от граждан Российской Федерации на оформление заграничного паспорта.

Основной массив таких обращений приходится на новогодние праздники и пред отпускной сезон с марта по июнь.

Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия и в случае необходимости обратиться с заявлением о выдаче нового документа любым удобным для вас способом:

- через ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России;

- через МФЦ;

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (имеется возможность предварительной записи).

Регистрация по доверенности

МВД информирует от возможности зарегистрироваться в квартире по доверенности. При этом доверенность должна быть нотариально заверена, представителю необходимо иметь при себе оригиналы всех документов, в том числе паспорта заявителя.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району