Подготовка к реформе миграционного законодательства
МВД России реализует комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.
Повышение эффективности работы по выявлению адресов массовой постановки иностранцев и подозрительной активности граждан обеспечивает реализация технических мероприятий. Они направлены на развитие единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учетов в составе государственной информационной системы миграционного учета.
Важным элементом в предупреждении данного вида правонарушений является профилактическая работа, которая проводится с иностранными гражданами и их работодателями на постоянной основе.
В случае выявления фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания организации в ходе предоставления государственных услуг проводится разъяснительная работа с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу. Разъясняются последствия несоблюдения соответствующих требований законодательства Российской Федерации и меры ответственности за их нарушение.
В настоящее время МВД России совместно с заинтересованными органами власти прорабатываются вопросы комплексного реформирования миграционного законодательства. Рассматриваются варианты введения ограничений в части миграционного учета в целях предотвращения образования этнических анклавов.
Госуслуги в помощь людям
Какими услугами в сфере миграции через Госуслуги может воспользоваться гражданин Российской Федерации:
- получение адресно-справочной информации;
- регистрация по месту жительства/месту пребывания;
- оформление приглашения иностранного гражданина в Россию;
- оформление паспорта и заграничного паспорта гражданам РФ;
- сервис проверки действительности паспорта гражданина РФ;
- проверка разрешительных документов иностранного гражданина;
- запись на прием в МВД России, в том числе на новых территориях.
Какими услугами в сфере миграции через Госуслуги может воспользоваться иностранный гражданин:
- получение уведомления о трудовой деятельности;
- постановка на миграционный учет;
- получение вида на жительство;
- получение патента на работу;
- оформление обращения в связи с нарушением трудового законодательства;
- электронный сервис для трудовых мигрантов.
Об оформлении загранпаспорта
Ежегодно в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России поступает более 5 миллионов заявлений от граждан Российской Федерации на оформление заграничного паспорта.
Основной массив таких обращений приходится на новогодние праздники и пред отпускной сезон с марта по июнь.
Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия и в случае необходимости обратиться с заявлением о выдаче нового документа любым удобным для вас способом:
- через ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России;
- через МФЦ;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (имеется возможность предварительной записи).
Регистрация по доверенности
МВД информирует от возможности зарегистрироваться в квартире по доверенности. При этом доверенность должна быть нотариально заверена, представителю необходимо иметь при себе оригиналы всех документов, в том числе паспорта заявителя.
Отдел по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району