«Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс

«Мы сделали «военный маркетплейс» совместно с банком ПСБ, в нём достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и «положить в корзину» необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть всё, что необходимо — как для конструктора, чтобы собрать аппарат. Сегодня мы запускаем систему после тестов. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются при этом, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс», — сказал он.

Проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) даст возможность в короткие сроки осуществлять полноценный ремонт, модернизацию новых военных разработок.

«Конечно, нужен такой маркетплейс. Это очень хорошая идея. Мне, как человеку, служившему в зоне специальной военной операции очень интересно, как всё будет реализовано: логистика, доставка, склады. Но для военнослужащих это будет безусловно большая помощь», — прокомментировал участник специальной военной операции, Секретарь Бугровского первичного отделения партии Юрий Моисеев.

Во флагманский ТЭЧ в ЛНР доставили центр «гибкого» производства беспилотных авиационных систем, оборудование для двух новых мастерских и передовые изделия отечественных разработчиков.

«Это не только рабочие места и монтажное оборудование, но и инструменты для производства печатных плат, паяльные станции и многое другое. Ребята, которые здесь работают, могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи», — сказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Напомним, «Единая Россия» с фондом «Наша Правда» создали Центр беспилотных систем. Он объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством БПЛА, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.

Также с самого начала военной спецоперации «Единая Россия» оказывает помощь новым регионам Россия. Народная программа партии предусматривает комплекс мер по восстановлению Донбасса и Новороссии.

«Ленинградская область взяла шефство над Енакиево почти два года назад. Изначально это, конечно же, было восстановление коммуникации, водоснабжения, электроэнергии. Региональное отделение «Единой России» постоянно направляет в подшефный город гуманитарную помощь. В 2024-м году было отправило 30 тонн гумпомощи – это и продукты питания, и предметы личной гигиены. По инициативе партии «Единая Россия» и Управления ветеринарии Ленинградской области, в рамках акции «Помоги дворняге», было передано более 800 кг корма животным. Также по инициативе Ленинградского отделения партии в конце мая был организован автопробег по городам воинской славы, приуроченный Дню защиты детей, конечной точкой которого была установка памятника «Детям – жертвам войны на Донбассе» в г.Енакиево. Во время поездки, детям в социальном центре «Рябинка» привезли подарки, и Секретарем регионального отделения Александром Дрозденко был подарен сертификат на установку двух спортивных площадок – возле центра «Рябинка» и детского интерната № 2. При содействии районных отделений Партии, постоянно организованы отправки спецсредств, необходимых нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Партийцы передают строительные материалы и инструменты (бензопилы, генераторы, утеплители), а также продукты питания и медикаменты. Школьники постоянно пишут письма бойцам на фронт. С августа машины с гуманитарной помощью направляются также и в Курскую область. На данный момент от Ленинградского отделения Партии отправлено 60 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, средства личной гигиены, матрасы, подушки, одеяла, одежда, генераторы для пунктов временного размещения, детские товары и ноутбуки», — прокомментировала руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Ленинградской области Людмила Нещадим.

На XXII Съезде партии Центр беспилотных систем и технологий представил более 50 флагманских разработок своих резидентов. В их числе: дроны «Скворец», FPV-дрон «Овод», камикадзе самолётного типа «Привет-82МК2», система противодействия FPV-дронам «Титан», система дальней связи «Тень», бесколлекторные электродвигатели «Уфимец», ПАК «Грань», средство перехвата видеосигнала «Зеркальце», ПАК «Площадь», система мониторинга и пеленгации средств связи «Калинка», лазерный излучатель «Слепыш».