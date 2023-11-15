Театр «На Литейном» показал Гатчину в трёх временах

Внутренняя задача проекта - самоидентификация

Проект включает в себя прежде всего драматургическую лабораторию, в работу которой включены современные молодые драматурги и режиссёры - выпускников Российского государственного института сценических искусств. Проведя предварительную работу в Гатчине и целиком погрузившись в жизнь нашего города, они создали и срежиссировали новые тексты, в которых в театрализованной форме представлено прошлое, настоящее и даже будущее Гатчины.

Гатчина выбрана для реализации этого проекта не случайно.

- На территории Гатчинского района пересекаются культура, искусство, история, - говорит художественный руководитель и директор Театра «На Литейном» Сергей Морозов. - Гатчина обозначена «сердцем» Ленинградской области и является одной из важнейших точек, в которой происходит и должно происходить множество культурных событий.

Участие в проекте приняли и жители Гатчины, давшие авторам пьес интервью или ответившие на вопросы онлайн-анкеты. Как считает Сергей Морозов, формулирование каких-то вещей, связанных со своим прошлым и настоящим, важно для того, чтобы определить свое будущее.

- Внутренняя задача нашего проекта — некая культурная и историческая самоидентификация как людей, принявших участие в этом проекте, так и тех, кто о нем пока ничего не знает, - говорит Сергей Морозов. - Читки пьес и их обсуждение предполагают возможность войти в непростые и неоднозначные взаимоотношения с этими текстами.

Драматургические читки пьес, посвященные каждая своему времени, проходили на трех площадках Гатчины на протяжении трех дней. Пьесы поставлены молодыми режиссерами, которые учатся в Российском государственном институте сценических искусств (мастерская Геннадия Тростянецкого). Участие в читках приняли артисты театра «На Литейном». Также участниками культурно-исследовательского проекта смогли стать буквально все желающие: трансляции всех трёх читок ежедневно проходили в социальных сетях.

После каждой читки следовало обсуждение со зрителями и творческой командой, которое вела искусствовед Мария Сизова. Каждый желающий мог высказать свое отношение к увиденному и услышанному.

День первый. Прошлое

Первое мероприятие проекта состоялось 7 ноября в Большом Гатчинском дворце. Оно было полностью посвящено истории Гатчины. Первый театральный день начался с лекции искусствоведа Александра Дединкина «Гатчина: эволюция архитектуры на службе императоров».

Вместе с автором лекции слушатели совершили увлекательное путешествие сквозь века, изучили богатую архитектурную историю этого удивительного места и исследовали роль Гатчины в истории и культуре России. Начали с истоков: как из охотничьей резиденции небольшая деревня превратилась в величественный архитектурный ансамбль, ставший отражением власти и вкусов российских императоров. От барокко до классицизма, каждый стиль оставил свой след в нашей истории и ее событиях.

После лекции началась читка пьесы о прошлом Гатчины, написанной молодым драматургом Ксенией Никитиной. Пьесу «В начале было слово» представил творческий тандем режиссеров Георгия Габараева и Арети Сейнтариду.

Свой текст Ксения основывала на исторических документах. Пьеса звучит на трех языках, принятых при дворе - русском, французском и немецком. Голоса героев пьесы сплетаются с музыкой, которая стала важным смысловым дополнением к разыгранному действу.

- Работать над пьесой было очень интересно, - говорит Ксения Никитина. - Я все время думала: а что будет дальше? И ребятам удалось отразить в своей игре этот вопрос, постоянно держа зрителей в напряжении при каждом повороте действия.

День второй. Настоящее

Второй день проекта начался с пешеходной экскурсии «Гатчина вчера и сегодня», которую провела директор информационно-культурного центра Гатчинского района «Дачная столица» Ирина Лидзарь. Вместе с ней гости и жители Гатчины прошли по историческому центру города, прогулялись среди императорских дворцов и великолепных парков, храмов и уютных городских особняков, памятников великим людям и историческим событиям.

Читка пьесы о настоящем нашего города состоялась в Музее истории Гатчины. В своём тексте «Волны места» драматург Ксения Савельева попыталась передать настоящее Гатчины через звучание. Чтобы лучше «услышать» город, она буквально погрузилась в его атмосферу, проведя здесь двенадцать дней и общаясь с самыми разными людьми.

Пьеса по своей сути получилась документальной. В ее основе - истории жителей города, рассказанные лично драматургу. Среди них - как известные личности (певица Наталья Рочева, музыканты Виктор и Михаил Огородновы), так и обычные жители Гатчины разных возрастов. Но текст не просто повествует о жизни современных гатчинцев. Зрители буквально слышат звуки этой жизни – отрывки песен, шелест ветра и дождя, голоса, шаги такого «разного, красивого, одухотворенного города».

Как звучит Гатчина? Из каких волн состоит этот звук? Герои ее пьесы слышат Гатчину по-разному. Для кого-то город дребезжит электронной музыкой, для кого-то звучит строчками из рэперской песни. Для кого-то звуки города складываются в настоящую симфонию. Все эти голоса мелодически сплетаются, контрастируя и дополняя друг друга. Так личные истории современных жителей становятся музыкой.

Как считает режиссер читки Даниил Сухов, работа в рамках проекта «Культурная Гатчина. Адаптация» стала экспериментом и для актеров, и для зрителей. Она оказалась интересной всем — и молодым людям, и пожилым: «Взрослые, юные... Мы все говорим на одном языке».

День третий. Будущее

Последний день проекта, 9 ноября, начался с лекции Полины Степановой «Будущее в мировом искусстве» в Молодежном центре «ИОНЪ». Встреча продолжилась читкой пьесы драматурга Полины Коротыч о будущем Гатчины. Режиссер - Надежда Новикова (мастерская Геннадия Тростянецкого).

Пьеса с интригующим названием «А потом - что?» создана на основе анкетирования людей, неравнодушных к судьбе своего города.

- Я многое взяла из анкет жителей Гатчины — какие-то их взгляды и теории относительно будущего, - говорит Полина Коротыч. - И, конечно, к этому присоединилось мое личное восприятие, мои мысли о том, что бы я чувствовала, если бы жила здесь.

Эта пьеса написана довольно в необычном стиле - верлибром.

- Чтобы погрузиться в атмосферу Гатчины, я приехала сюда, жила здесь, ходила по ее улицам, присматривалась, слушала, - говорит драматург. - Мне показалось, что это место с какими-то временными сдвигами. Здесь я иначе воспринимаю время. Мы смотрим из какой-то точки в настоящем Гатчины в ее будущее. И мне захотелось показать будущее этого города с помощью ритмически организованного текста, что позволило внести в текст больше движения.

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Как говорят авторы проекта, все три драматургических текста планируется опубликовать. Они могут стать интересными документами, фиксирующими настроения и атмосферу Гатчины в те или иные моменты ее истории. Кстати, последние два текста, посвященные настоящему и будущему нашего города, так или иначе затрагивают один из самых больных сегодня вопросов — ставшую уже притчей во языцех городскую свалку, отравляющую жизнь горожанам.

Последнюю пьесу можно было бы назвать антиутопической, если бы не её открытый финал: спустя сто лет всё может быть как очень плохо, так и очень хорошо. Что ж, время покажет. А мы все-таки будем надеяться, что всё будет хорошо. История Гатчины продолжается!

Юлия Лысанюк