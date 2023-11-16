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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.11.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Корпиково

СНТ массив Корпиково.

 

16.11.2023   с 09:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

д. Вероланцы

д. Новая

д. Шпаньково.

 

16.11.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Малое Верево часть.

 

С 8.00 15.11.2023 до 17.00 16.11.2023 (с включением на ночь)

п. Сиверский      

ул. Заводская д. 2, 4, 7 кор. 1, 9, 9 А, 10А;

ул. Липовая аллея д. 2

 