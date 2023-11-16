Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.11.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Корпиково
СНТ массив Корпиково.
16.11.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
д. Вероланцы
д. Новая
д. Шпаньково.
16.11.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Малое Верево часть.
С 8.00 15.11.2023 до 17.00 16.11.2023 (с включением на ночь)
п. Сиверский
ул. Заводская д. 2, 4, 7 кор. 1, 9, 9 А, 10А;
ул. Липовая аллея д. 2
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