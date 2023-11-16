Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе

25 октября стартовал дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В семейном аккаунте участникам доступны первые задания для выполнения. Сама регистрация на конкурс проходит на сайте этосемейное.рф. С момента запуска самого народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» к участию в нем присоединились более 500 тысяч человек.