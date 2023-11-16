«Конституция и Я»: конкурс видеосюжетов

Организатор конкурса «Конституция и Я» - Общественная палата Гатчинского района. Цель конкурса - повысить интерес жителей Гатчинского района к основному закону нашего государства. Видеосюжеты должны отражать гражданскую позицию автора, знание статей Конституции РФ и выражать почтительное отношение к нашему основному закону. Привлечение к участию в съемках видеосюжета друзей, одноклассников, родственников приветствуется.

Жюри будет оценивать соответствие теме конкурса; полноту раскрытия темы конкурса, знание статей Конституции РФ; последовательность, содержательность и оригинальность сюжета.

Принять участие в конкурсе «Конституция и Я» могут молодые жители Гатчинского района.

Для участия принимаются заявки по трем возрастным группам:

- от 13 полных лет до 14 лет включительно (учащиеся общеобразовательных школ);

- от 15 лет до 18 лет (учащиеся общеобразовательных школ; студенты, получающие первое профессиональное среднее и высшее образование);

- от 18 и старше до окончания обучения (студенты, получающие первое профессиональное среднее и высшее образование).

Заявка и видеосюжет, продолжительностью от 2-х до 3-х минут, направляются в электронном виде на адрес электронной почты opgmr@yandex.ru с последующим досылом заявки нарочным на бумажном носителе по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44, кабинет 2 (тел. 881371 9 54 67).

Срок подачи заявки - с 8 ноября по 1 декабря 2023 года.

Жюри определит трех победителей в каждой из трех возрастных групп (I, II и III место). Итоги будут опубликованы в официальной группе Общественной палаты Гатчинского района https://vk.com/47opgmr .

Дата, место и время вручения наград Общественной палаты Гатчинского района будут назначены и объявлены дополнительно.





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