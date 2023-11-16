Ленобласть — в лидерах дорожного нацпроекта

«Поступательное развитие региональной дорожной сети — один из приоритетов Ленинградской области. Благодаря нацпроекту на три года раньше в октябре запущено движение по мосту через Свирь в Подпорожье, также с опережением графика намечен запуск нового большого моста через Волхов в Киришах», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Оценка работы регионов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» строилась на основе целого ряда критериев, в том числе — достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, ход строительно-монтажных работ, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.

По дорожному нацпроекту в этом году регион обновляет почти 180 километров региональных трасс.