Ленобласть — в лидерах дорожного нацпроекта
47 регион отмечен как один из лучших в стране по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в уходящем году. Работу дорожников регионов-лидеров высоко оценил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на «Транспортной неделе-2023» в Москве.
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«Поступательное развитие региональной дорожной сети — один из приоритетов Ленинградской области. Благодаря нацпроекту на три года раньше в октябре запущено движение по мосту через Свирь в Подпорожье, также с опережением графика намечен запуск нового большого моста через Волхов в Киришах», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.
Оценка работы регионов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» строилась на основе целого ряда критериев, в том числе — достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, ход строительно-монтажных работ, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.
По дорожному нацпроекту в этом году регион обновляет почти 180 километров региональных трасс.
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