Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Ленобласть — в лидерах дорожного нацпроекта

47 регион отмечен как один из лучших в стране по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в уходящем году. Работу дорожников регионов-лидеров высоко оценил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на «Транспортной неделе-2023» в Москве.

Рубрики:  Дороги

«Поступательное развитие региональной дорожной сети — один из приоритетов Ленинградской области. Благодаря нацпроекту на три года раньше в октябре запущено движение по мосту через Свирь в Подпорожье, также с опережением графика намечен запуск нового большого моста через Волхов в Киришах», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Оценка работы регионов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» строилась на основе целого ряда критериев, в том числе — достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, ход строительно-монтажных работ, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.

По дорожному нацпроекту в этом году регион обновляет почти 180 километров региональных трасс.