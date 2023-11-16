От экономики до образования: Ленобласть и Турция развивают сотрудничество

«Сейчас очень большое значение мы придаем развитию торгово-экономических и гуманитарных отношений с Турецкой Республикой. Турция — наш давний надежный партнер. Несмотря на сложную международную обстановку, между Ленобластью и Турцией продолжается рост товарооборота. За I полугодие 2023 года товарооборот вырос в 5,5 раз. Большую часть его занимает сырьевой сегмент, но развиваются и другие направления: от одежды до продуктов питания. Для нас важно, что турецкие компании в Ленобласти выполняют обязательства по сохранению предприятий, рабочих мест и выплате зарплат сотрудникам», — обратился к турецкому послу глава 47 региона.

Говоря о развитии взаимодействия, Александр Дрозденко подчеркнул, что надеется на активизацию сотрудничества в легкой промышленности, автомобильной отрасли и строительстве.

«Есть возможности расширения сотрудничества в сфере образования. ЛГУ имени Пушкина уже сотрудничает с вузами Турции. Я предлагаю наладить сотрудничество среди средних специальных учебных заведений. Думаю, это было бы интересно», — отметил Александр Дрозденко.

В ближайшей перспективе Ленобласть установит сотрудничество с провинцией Измир. В следующие году туда отправится бизнес-миссия из Ленобласти.

Турецкая Республика занимает лидирующие позиции в экспортно-импортных отношениях с Ленинградской областью. В 2021 и 2022 годах 14 компаний, зарегистрированных в Ленинградской области, приняли участие в международной бизнес миссии в Турецкую Республику, по результатам которых были заключены контракты. Взаимодействие ленинградских и турецких партнеров также происходит на площадке Торгово-промышленной палаты региона.