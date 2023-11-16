«Узор» встречает Новый год

- Иван Григорьевич, каковы итоги работы фабрики за 9 месяцев? Каким стал 2023 год для экономики «Узора»?

- Работу АО «Узор» за 9 месяцев можно оценивать, как стабильную. Наблюдается рост порядка 12 % как в натуральных, так и в стоимостных показателях. В связи с происходящими событиями в стране и в мире произошло значительное изменение выпускаемого ассортимента продукции – вырос объем выпускаемых тканей технического назначения.

Но основной объём — это наша традиционная продукция: мебельные ткани, столовый текстиль, покрывала, календари, подушки, гобеленовые картины. Придаём важное значение обновлению ассортимента. Это важно сегодня потому, что покупательская способность населения падает, а потребность в красивых вещах остаётся.

- Кто является заказчиком технических тканей? Где они применяются?

- Произошло расширение технического ассортимента тканей (арамидных баллистических) для нужд оборонной промышленности. Фабрика выпускает также палаточные, камуфлированные и другие ткани. В этом году государство одумалось и запретило для нужд оборонзаказа закупать импортные ткани. Мы удачно заняли нишу в судостроении. Поставляем ткани таким предприятиям, как «Адмиралтейские верфи», АО «Звёздочка» и другим. Это очень ответственные заказы, к продукции предъявляются особые требования по горючести. Требуются специальные испытания и заключения соответствующих органов. Все испытания и проверки мы прошли успешно. Был период, когда из-за СВО возникли сложности с поставкой запчастей и вспомогательных материалов, но сегодня все вопросы решены.

- Как обстоит ситуация с поставками сырья?

- Основное сырьё — это полиэфирные нити. У нас сложились долгосрочные отношения с нашими поставщиками как в России, так и в Белоруссии, есть полное понимание и доверие. Это очень важно в наше время.

В целях поддержания и повышения имиджа и продвижения на рынке два раза в год участвуем в Международной ярмарке «Интерткань», которая проходит на Красной Пресне в Москве. Здесь собираются текстильщики со всего мира.

- Иван Григорьевич, сегодня многие сильные предприятия испытывают настоящий кадровый голод. Какова у вас ситуация с кадрами, приходит ли молодежь?

- На предприятии сохранены все социальные условия, направленные на улучшение условий труда и отдыха. Это доставка на работу и с работы, бесплатное питание, льготное приобретение товаров в торговых точках предприятия. Работает оздоровительный комплекс с сауной. Надо отметить, что на предприятии отсутствует текучесть кадров. Сложился устойчивый коллектив. На вспомогательных операциях очень помогают наши ветераны, за что им огромное спасибо. Выработав льготный стаж, они продолжают трудиться в швейном цеху, помогают на других участках.

С молодыми кадрами дела обстоят нормально, но не без проблем. Молодёжь сегодня прельщает торговля, а не производство. Хотя у нас интересные оборудование и технология. Достойная зарплата (на уровне средней по области). Традиционно с 1 ноября мы повышаем зарплату, что сделано и в этом году. Также ко всем значимым датам выдаём специальные сертификаты. На них зачисляется определённая сумма, которая зависит от стажа работы. Выдаются они к Новому году, 23 февраля, 8 марта, Дню текстильщика и к годовщине создания фабрики (23 ноября фабрике исполнится 79 лет). Работа по привлечению молодёжи продолжается, замечу, что парни идут более охотно, чем девушки, но, думаю, это временно.

- К каждому Новому году ассортимент фабрики пополняется. Как в этом году? Что нового придумали?

- Традиционно мы готовим новогоднюю коллекцию. В этом году она особенно разнообразна и красива, благодаря нашим специалистам Марии Пусяковой и Константину Родионову. Они учли все пожелания и разработали массу календарей, скатертей, дорожек, салфеток и даже набор цветов и рыб. Всё это есть в продаже в наших магазинах в пос. Вырица и Санкт-Петербурге. Также продукцию можно заказать через наш интернет-магазин. Причём цены мы не меняли уже почти два года.

- А как настроение у коллектива в преддверии праздника?

- Настроение коллектива назвать эйфорическим нельзя, выполнение гособоронзаказа ко многому обязывает, сроки очень сжатые, работаем в три смены, вместо традиционных двух.

Темп работы очень высокий, нагрузка и на людей, и на оборудование колоссальная. Коллектив относится с пониманием, наши баллистические ткани решают очень важные задачи, а выпускать их могут, кроме нас, всего только два предприятия.

- Чем Вам, как руководителю, запомнится уходящий год – какими событиями?

- Необходимо отметить наше большое достижение в 2023 году. Это строительство и наполнение нашего «Народного музея», который открыли 9 июня. Музей успешно работает. Задачи у него просветительские, основное направление - краеведческое, а также история текстиля. Наш музей предлагает путешествие сквозь время и пространство. Здесь представлена история нашей страны на примере поселка Вырица в событиях и лицах, богатство традиций и обычаев нашего народа.

- Чем живет новый музей: кто его посещает, откуда приезжают посетители, что нового в экспозиции, принимаете ли еще экспонаты?

- В музей приходят каждый день самые разные посетители, от мала до велика. Это школьники (и не только из Вырицы), отдыхающие из детского санатория «Спартак». Привозят гостей туристические фирмы «Радовест» и «Золотая пора». Были организованные группы пенсионеров «Ижорские путешественники». Радует, что высок интерес к музею у жителей и гостей поселка Вырица.

Посетителям доставляет огромное удовольствие вносить свой вклад в пополнение экспозиций музея.

В экспозицию «Русская изба» принесли в дар набор деревянных ложек и матрешек, штыковую лопату с усилением начала ХХ века, хомут для лошади, сельскохозяйственный инвентарь.

Экспозицию «Вырица дачная. Вырица духовная» пополнили: фрагмент печи с дома постройки 1905 года, парасоль (зонт для защиты от солнца) XIX века, латунный таз для варки варенья XIX века (товарищество Кольчугина), щипцы для завивки волос XIX века, фаянсовые блюда (Кузнецовский фарфор), столовая ложка XIX века (с посеребрением), дамские сумочки начала XIX века, плетенный сундук для белья, старинная икона Смоленской Божьей Матери начала XIX века.

Для экспозиции «Наш адрес – Советский Союз» подарили школьные принадлежности от перьевой ручки и пенала до школьной формы с ранцем.

Появились новые экспонаты в разделе «Шитье и вязание»: приспособление для перемотки пряжи, книги по вязанию, спицы и предметы для шитья.

Еще мы приняли в фонды музея коллекцию почтовых открыток с разной тематикой, юбилейные монеты, несколько видов светильников, посуду и детские игрушки советского периода, печатные машинки разных лет выпуска. Хочу лично поблагодарить Михаила Адамовича Новикова, который подарил музею коллекцию значков и два бюста В.И. Ленина.

В экспозицию «Никто не забыт. Ничто не забыто» приняли шинель участника Великой Отечественной войны подполковника Михаила Григорьевича Коровко и столярный клей, из которого варили студень в период блокады Ленинграда.

Народный музей от всех желающих принимает экспонаты, особенно те, которые интересны и в нашем музее не представлены.

- Какие планы на будущее?

- Следующий год для нас очень ответственный – юбилейный. Предприятию исполнится 80 лет - это возраст. А у меня будет 40 лет как руковожу предприятием. Задача - достойно встретить юбилей.

Ну и главное, и самое затратное, о чём было заявлено при открытии музея, - построить на свободных площадях оздоровительный плавательный бассейн по последнему слову техники.

- Удачи Вам и коллективу в осуществлении задуманного!

Беседовала Елена Суралёва