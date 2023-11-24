Все о службе по контракту ― по телефону 147

Звонки принимаются ежедневно, с 9 утра до 21 вечера.

Также можно обратиться за консультацией по телефону пункта отбора на контрактную службу ЛО: 8 (812) 572-20-30

При заключении контракта на военную службу полагаются единовременные выплаты: 505 000 руб. из бюджета Ленинградской области, 195 000 руб. из федерального бюджета, а также 300 000 руб. или земельный сертификат из бюджета Ленинградской области (право на денежный эквивалент земельного сертификата возникает по окончании действия контракта о прохождении военной службы, но не ранее 1 июня 2024 года).

Ленинградская область заботится о семьях защитников Родины ― участников специальной военной операции. На сегодня в регионе уже введены и действуют более 60 мер поддержки поддержки для участников СВО и их семей, включая единовременные и ежемесячные пособия, льготный проезд членам семей, компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ и другие.

Всю информацию также можно получить по ссылке: https://lenobl.ru/v/

По ссылке можно получить подробную информацию о льготах и мерах социальной поддержки для участников СВО и их семей.