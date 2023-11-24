Журналист года - Юлия Лысанюк

Встреча с родной землёй

– Юлия, что вы почувствовали, когда узнали, что стали лучшим журналистом региона?

– Это действительно было очень неожиданно для меня. Конечно, я испытала удивление, радость и глубокую благодарность коллегам за признание. Вдвойне важно, что награду присудили именно за «Донецкий дневник» - эти тексты по-настоящему выстраданы и прожиты мной.

Я родилась в Донецке, там провела детство и юность, после – училась и жила в Петербурге. И сегодня меня не покидает мысль о том, что Донбасс – моя родина – вернулся домой. Об этом мои тексты, это то, что я считаю важным.

– С чего началась ваша работа над темой вооружённого конфликта на Донбассе?

– После начала боевых действий в 2014-м я ездила в Донецк ежегодно, за исключением самого первого года, когда это было просто невозможно. Там живут мои родные, близкие, друзья. Почти никто из них не захотел уезжать из Донецка после начала войны. Они видели всё...

Помню, как приехала туда летом 2015 года. Я много ходила по городу, смотрела и слушала. Некоторые здания в центре были полностью разрушены.

И днём, и ночью, шли взаимные обстрелы из тяжёлых орудий. Улицы пустовали, часть магазинов закрылась. Я начала писать небольшие заметки в блокнот. Снимала на фотоаппарат. Первый текст сложился сам собой из этих заметок – его опубликовали в «Гатчинской правде», когда я вернулась в Гатчину.

– Так и появился на свет «Донецкий дневник»?

– Формат цикла родился позже, в 2022 году – тогда я была в Донецке несколько раз. Сначала – в феврале, в дни официального признания народных республик и начала специальной военной операции. Затем – в июне и октябре, когда уже начались жесточайшие обстрелы города. Я ежедневно выкладывала записи и фото своей странице ВКонтакте. Это оказалось важно для многих, и я решила свести эти записи в несколько самостоятельных текстов для «Гатчинской правды».

– Какую поездку в Донецк вы запомните навсегда?

– Запоминается каждая поездка. Но самой тяжёлой была первая – в 2015 году. Наш автобус ехал к границе с ДНР через Ростовскую область. Вокруг были прекрасные, ухоженные поля. Но прямо на контрольно-пропускном пункте начался сущий кошмар. Всё было разбито, изувечено... Сложно описать словами. На Донбассе я увидела такие же поля, но убитые, изрытые войной, напичканные военным железом — мёртвые... Такой была моя первая встреча — с родной землёй.

Запоминаются и встречи с местными жителями. Об одной из них я бы хотела рассказать. Это было летом 2022-го, когда народные республики уже получили признание и началась специальная военная операция. Мы с двоюродной сестрой пришли на кладбище, к нашим родным. Её муж ушёл на фронт в первые дни СВО, как и большинство мужчин в Донецке. Он звонил ей, но очень редко. Сестра всё это тяжело переживала, жила буквально от звонка к звонку. В какой-то момент я начала говорить ей, что Донбасс сейчас защищают и наши ребята — гатчинские, ленинградские. Кто-то из них уже погиб и никогда не вернётся домой... Она вдруг заплакала. Она плакала и говорила, говорила и плакала, иногда улыбаясь сквозь слёзы. Чуть ли не в этот момент позвонил её муж... Я никогда не забуду её эмоции от моего рассказа и этого долгожданного звонка.

Быть ближе к народу

– У вас огромный талант рассказчика, но при этом нет журналистского образования. Как вы пришли в профессию?

– Действительно, я окончила философский факультет Санкт-Петербургского университета. Просто всегда умела писать. Была, что называется, пишущим человеком. Много лет работала в издательствах Санкт-Петербурга. Была редактором, автором-составителем книг. В 2012 году наступил очередной кризис, из-за которого многие издательства просто закрылись. Мне пришлось искать другую работу. Я жила в Гатчине и совершенно случайно узнала, что «Гатчинская правда» ищет журналиста. Решила попробовать – и всё получилось.

– Что считаете сильной стороной районной журналистики в Ленобласти?

– Думаю, в первую очередь это «близость к народу», возможность стать связующим звеном между обычными людьми и властью. Впрочем, так было всегда. Сейчас же у районных СМИ появляются и новые особенности, связанные с эпохой социальных сетей. Сегодня от народа ничего нельзя скрыть, и это очень хорошо. Так и должно быть. Любая значимая тема вызывает всплеск живой реакции у людей. И мы стараемся откликаться на эти сигналы, обращать внимание на все события и проблемы Гатчинского района. Часть из них даже удаётся решить с помощью наших материалов.

Вообще, любую публикацию в районной газете, за исключением совсем уж официальных сводок, можно считать отражением народной жизни. Думаю, это бесценно.

– «Гатчинская правда» – один из сильнейших медиабрендов в нашем регионе. Что сделало газету флагманом районных СМИ?

– Наша газета — старейшая в Гатчине и Ленинградской области. Все 90 лет своего существования, даже в самые сложные времена, она была живым зеркалом эпохи. Один простой факт: несколько лет назад все номера «Гатчинской правды» были оцифрованы. Этот электронный архив оказался востребован очень многими — историками, краеведами, исследователями. И даже посторонние люди замечают, насколько сильными были журналистские команды нашей газеты на протяжении всей истории.

Считаю, что сегодня в «Гатчинской правде» также работает очень сильная и слаженная команда. В ней нет слабых звеньев, все коллеги поддерживают друг друга. Кстати, если вернуться к теме образования, то сегодня в газете нет ни одного профессионального журналиста! Хотя все коллеги – гуманитарии: педагоги, библиографы, дизайнеры, философы. Главное, что всё это — честные, умные и неравнодушные люди.

Жизнь в глубинке кипит

– Над какими темами работаете сейчас, какие стороны человеческой жизни вас привлекают?

– Мне по-прежнему интересна тема современной деревни. В прошлом был опыт создания цикла очерков «Деревенька моя». За эти годы многое изменилось. Жизнь в «глубинке» кипит необычайно, что радует.

Вообще тема «глубинной» культуры — вечная. С того момента, как Гатчина стала столицей Ленинградской области, начались интересные процессы: настоящие тектонические сдвиги, в том числе и в культурной жизни. С одной стороны, к нам всё чаще приходит Петербург – интересные гастроли, выставки, культурные проекты. С другой стороны, Гатчина также идёт к нему навстречу. И там, где мы встречаемся, часто возникает нечто совершенно новое и очень любопытное.

– Дайте совет коллегам, особенно молодым – как обрести себя в профессии, особенно в наше непростое время?

– Времена всегда были непростыми. Да, жить сейчас трудно, но интересно. И работа журналиста, который в своих текстах отражает эту нашу новую реальность, тоже оказывается трудной и интересной.

Если молодой человек идёт в журналистику осознанно и получает соответствующее образование, это здорово! Но это далеко не всё. Нужно быть любопытным к жизни и к людям, много читать — и книги, и какие-то яркие тексты по своей специальности. Не для того, чтобы копировать авторскую манеру, а чтобы ответить на вопросы: как это сделано, как бы это сделал я? Тогда у автора начинает формироваться свой собственный взгляд на вещи, свой собственный неповторимый голос и стиль.

Важно не бояться браться за любую работу: даже самый обычный репортаж может принести удивительные открытия и повороты сюжета. Не надо также бояться работать в районных СМИ: где, как не здесь, можно набрать настоящий жизненный и журналистский опыт? Ну и, конечно, стоить быть открытым всему новому, уметь удивляться и всегда ждать неожиданного.

Беседовал Алексей Астапчик