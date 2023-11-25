«Так случилось: мужчины ушли...»

У слова «патриотизм» - не одно толкование, как и у Дня народного единства, который мы отмечаем 4 ноября. В этот день в Гатчинском Дворце молодёжи (ГДМ) на финальную встречу проекта «Квартирник: все свои» собрались люди, которые не словами, а делами и всем своим сердцем показывают своё видение патриотизма и народного единения.

В рамках проекта «Квартирник: все свои» не проходят официальные встречи, не произносятся торжественные речи и не выдвигаются патриотические лозунги. Здесь просто помогают устоять пошатнувшейся жизни после разлуки с мужчинами, ушедшими на СВО.

Что происходит с женщиной, которая провожает на войну мужчину, и жизнь которой, как правило, остаётся в тени? Сначала — шок, потом попытки осознать случившееся. Боль не отпускает: она то затихает, то снова захлёстывает с головой. И кажется, всё, что остаётся — нести свою беду с достоинством, с прямой спиной и сухими (для посторонних) глазами. Остаются одиночество и страх. А жизнь идёт — в ожидании редких весточек с фронта, в угадывании главного между строчек в новостях и сводках...

Как и почему двум молодым женщинам из Пудомягского поселения пришла в голову мысль объединить этих женщин? На самом деле, внутренне они уже были к этому готовы. Всё началось с обыкновенного служения — своей родной деревне, своему поселению и, по большому счёту, своей стране.

«Семейный клуб волонтёров»

Елена Свирида и Ангелина Высоцкая — одни из соучредителей благотворительного фонда «Ленинградский тыл», образовавшегося в начале СВО усилиями друзей и единомышленников, каждый из которых является представителем своей НКО. У Елены и Ангелины — АНО «Центр развития и поддержки общественных и социальных инициатив «Наследие», которая открылась в 2021 году.

«Наследие» - это команда, в которую входят неравнодушные люди: Елена Свирида, Ангелина Высоцкая, Евгений Руппель и Екатерина Андрух. Как говорят девушки, главная цель «Наследия» - патриотическое воспитание молодёжи. Этот проект возник не просто так. Елена и Ангелина — жительницы деревни Покровская, соседки, подруги, общественные активистки, входящие в женсовет Пудомягского поселения.

- Воспитанием детей и молодёжи в патриотическом духе мы занимаемся уже давно, - говорит Елена Свирида. - Приучаем их к труду, к работе руками, проводим акции по уборке и облагораживанию наших территорий. Мы уверены, что всё начинается в семье, и главный лейтмотив всего, что мы делаем - любить свою семью, природу, а значит и любить свою Родину. Как мы будем относиться к людям, к природе, к стране, так и будет складываться жизнь нашего общества в дальнейшем.

- Я родилась в СССР, у меня — советское воспитание, - говорит Ангелина Высоцкая. - И как я считаю, меня правильно воспитали. Понятие о чести, совести, любви к Родине — всё это нам передали. Я люблю свою страну и детей своих учу этому. Наша Родина даёт нам всё, и, если ей тяжело, мы должны стать поддержкой и опорой для неё. Мы — это и есть страна.

Елену и Ангелину поддержали их семьи, а со временем к ним стали присоединяться и другие — так родился «Семейный клуб волонтёров «Наследие».

- Мы познакомили детей и взрослых с разными видами волонтёрства, - рассказывает Елена. - У всех оформлены волонтёрские книжки, мы участвуем в акциях Гатчины и района. Параллельно учим членов клуба социокультурному проектированию. Сейчас они работают над своими собственными проектами: сначала будут защищать их перед комиссией, в которую войдут сотрудники администрации поселения и члены правлений различных НКО. Всё по-настоящему! Лучшие проекты будут реализованы при поддержке АНО «Наследие». Если кто-то захочет создать своё НКО, мы поддержим.

- «НКО-шники» — это люди, которые, по сути, помогают государству, - отмечает Ангелина. - Мы решаем социальные задачи, и государство готово предоставить нам финансовую поддержку. Это же здорово! Чем больше будет у нас НКО, тем больше социальных задач будет решаться.

Вместе с «Летучим отрядом»

- Можно сказать, что военная тема вошла в нашу жизнь вместе с нашими детьми, - говорит Елена Свирида. - Они с нами всегда и везде — такие же волонтёры, как и мы. И Милана, и Константин занимаются в вокальной студии. В 2022 году они приняли участие в благотворительном концерте для ребят, которые находились на лечении в госпитале в Пушкине. Мы были там с ними. Увидели всё своими глазами, но главное, что это увидели наши дети.

- Следующий концерт у нас был уже в гатчинском госпитале, - рассказывает Ангелина Высоцкая. - Мы приехали туда в составе женсовета Пудомягского поселения и привезли гуманитарную помощь от команды «Ленинградский тыл». Сначала нас встретили немного недоверчиво: какой, мол, концерт... Но когда поют дети, устоять невозможно. Кто-то из раненых бойцов плакал, большинство улыбались, радовались, даже подпевать начали. Наши дети сорвали буквально шквал оваций!

Когда в Гатчинском районе начался сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и мобилизованных гатчинцев, женщины не смогли остаться в стороне. Ездили в Лугу, где проходили военные сборы, начали взаимодействовать с «Летучим отрядом», в который входят главы администраций Пудомягского и Кобринского поселений Сергей Якименко и Вячеслав Федорченко.

- Гуманитарной помощью мы занимаемся и сейчас, но немного в ином направлении, - рассказывает Елена. - Евгений Руппель, один из руководителей АНО «Наследие», организовал производство печей из газовых баллонов, которые собираются по всему району. И здесь нам уже помогает волонтер «Наследия» Василий Иванов. Печи отправляются ребятам в зону СВО.

- Когда собирали адресную помощь для мобилизованных бойцов, к нам стали обращаться с вопросами члены их семей: не может ли кто-то помочь крышу, например, залатать, - говорит наша собеседница. - Мы поняли, что всё, что нужно сейчас женщинам, которые остались без своих мужчин — это плечо подруги. Подумали и решили сделать проект, в рамках которого могли бы решать эти вопросы и поддерживать женщин.

Так родился «Квартирник» - проект, который был сначала поддержан администрацией Гатчинского района, а потом и фондом грантов губернатора Ленинградской области.

«Квартирник» идёт по Гатчинскому району

- Цель проекта «Квартирник» — создание сообщества боевых подруг, женщин, у которых мужчины находились либо находятся на СВО, - говорит Ангелина. - Это матери, сёстры, жёны, подруги... Нам показалось важным объединить их, чтобы они могли подставить друг другу плечо в трудный момент, поделиться опытом, помочь, поддержать. А иногда и просто выслушать, поговорить, поплакать и посмеяться...

Первые встречи «Квартирника» начались минувшим летом в Гатчине. Узнав об этом, к девушкам стали обращаться женщины из других населённых пунктов. И они решили развернуть свой проект на все поселения Гатчинского района. Так первый проект органично перетёк во второй с похожим названием - «Квартирник: все свои».

- Мы стали ездить по всему Гатчинскому району, - говорит Елена Свирида. - На первой встрече мы рассказываем про наш проект, передавая таким образом эстафету женсоветам. Дальше женщины уже действуют сами, продолжая проект у себя на местах. Так, почти сама собой, по всему району формируется целая структура взаимоподдержки. При этом мы продолжаем помогать всем таким объединениям.

При необходимости «Квартирник» привлекает специалистов для проведения мастер-классов. В каких-то поселениях женщины хотят заниматься нейрографикой, где-то - рельефной живописью или просто вязанием. А кому-то просто хочется собраться за чаепитием и поговорить.

Как говорят наши собеседницы, в каждом поселении на встречи «Квартирника» приходит около десяти женщин.

- Если вспомнить наши первые встречи, это просто небо и земля, - говорит Ангелина. - Как женщины изменились за это время! Поначалу нас встречают с некоторой опаской и недоверием, но потом уже не только сами приходят, но приводят своих знакомых, детей. Главное, женщины начали улыбаться, у них глаза светятся!

Вопросы и проблемы

Как говорят девушки, к ним обращаются с самыми разными вопросами — начиная с того, чтобы просто поговорить, или если не хватает мужских рук, чтобы управиться с хозяйством.

- Женщина может просто не знать, кому задать вопрос, а мы найдём, - говорит Ангелина. - Отзывчивых людей на самом деле очень много, нужно просто не бояться обращаться.

Многие женщины стараются никого не беспокоить своими вопросами, потому что уже столкнулись с равнодушием или даже с негативным отношением к себе.

- У нас бывают очень тяжёлые встречи, - говорит Ангелина. - Женщины порой встречают на своем пути столько отказов и препятствий, что им становится стыдно за то, что их мужчины там. Причем они с этим сталкиваются, когда обращаются за справками или выплатами, которые им положены по государственной программе. Одна уже очень пожилая мама военнослужащего, которую долго гоняли по инстанциям, услышала ответ от девушки «в окне»: «А я его туда не посылала...» А ведь государственных программ поддержки таких семей у нас очень много, и они реально работают. Эта девушка «в окне» представляет собой государство, но такие люди «на местах», по нашему мнению, его просто дискредитируют.

- Конечно, мы помогаем и информационно, - говорит Елена. - Далеко не все знают об этих программах и фондах, либо не знают, что они могут предложить. Например, у нас работает фонд «Защитники Отечества», но не во всех поселениях знают, чем он занимается. А туда может обратиться каждый, кого коснулась СВО. Там никого не оставят без ответа, помогут, подскажут или, в случае необходимости, направят, куда нужно. Можно обратиться и в администрацию своего поселения: там всегда всё расскажут и объяснят.

«Я нарисую новый мир»

…В конференц-зале ГДМ — лёгкая суета. Детвора помогает расставить столы и стулья. Женщины выкладывают на стол угощения, разливают чай....И вот стол накрыт — один на всех. И пусть он вовсе не круглый и составлен из нескольких столов. Но за ним сидят друзья, которым есть о чём поговорить, посмеяться или поплакать.

Сегодня в гостях у «Квартирника» - художник Юлия Гришечкина-Кудрявцева и знаток органического земледелия Оксана Груздева.

Юлия популяризирует нейрографику и создаёт уникальные арт-объекты - ботанические рельефы из природных материалов. А ещё она — участник женсовета Кобринского поселения и проекта «Квартирник». На встречу во Дворец молодёжи Юлия привезла свои работы и готовность научить своему искусству каждого, кому это интересно.

Оксана Груздева - спикер российских конференций по природному эко-земледелию, руководитель кружка природного органического земледелия в Кобринском поселении и, в первую очередь - мама участника СВО. По кругу ходит альбом с фотографиями её чудо-огорода, а сама она рассказывает женщинам, как устроить такое своими руками у себя на участке.

Свой вечер женщины назвали «Я нарисую новый мир», и он действительно творческий. Сегодня здесь не только рисуют, но и поют. Сначала песню с таким названием спела девочка Милана, а потом уже пели все вместе самое любимое.

- Такие встречи очень важны, - говорит Наталья, жена мобилизованного гатчинца. - Особенно, как мне кажется, они необходимы мамам наших ребят. В какой-то момент они оказываются один на один со своей бедой. Конечно, матери понимают, что их мальчишки выполняют важную миссию. Но вот это напряжение, когда ничего не понятно, потому что ребята могут звонить раз в два месяца... С кем поделиться, кому объяснить, кто поймёт, как они волнуются за своих сыновей? А на этих встречах они могут говорить на одном языке с теми, кто их понимает. Появилось что-то, что их объединяет: пусть это будет творчество или рукоделие — не важно. Здесь и поддержат, и посоветуют, и помогут расслабиться. К тому же через наших девчонок мамы могут хоть что-то узнать о своих сыновьях...

Оба проекта формально уже завершены в рамках грантов, но женщины не захотели расставаться.

- Этих женщин нельзя бросать после завершения проекта, - говорит Елена Свирида. - Нужно продолжать с ними работать. Мы решили, что в феврале будем подавать уже на президентский грант. Планируем с нашим «Квартирником» приехать к женщинам Донецка, Луганска, Мариуполя... Огромные слова благодарности – и администрации Гатчинского района, и администрации Пудомягского поселения, и «Летучему отряду», и всем женсоветам. Нас действительно все поддерживают, перед нами открываются все двери: у нас нет проблем с тем, чтобы к кому-то куда-то зачем-то зайти.

Участники проекта «Квартирник: все свои» - это люди, которые дарят друг другу надежду, взаимную поддержку и любовь. Никто не останется один. Мы обязательно выстоим, потому что мы — вместе. Потому что у нас все — свои...

Как связаться: группа ВКонтакте «АНО «Наследие».

Юлия Лысанюк