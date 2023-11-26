Мамины секреты Марины Дороховой

- Живем мы по-прежнему в той квартире, которую получили в подарок от губернатора, - рассказывает Марина Дорохова. - Мы изначально жили в микрорайоне Аэродром, очень дружили с соседями и не хотели уезжать далеко. У нас была возможность выбора, и мы выбрали квартиру в соседнем подъезде.

Мы очень благодарны губернатору (тогда это был Валерий Павлович Сердюков) - квартира большая, хорошая. У каждого есть свое личное пространство. Кружки и секции в пешей доступности – это очень удобно.

Сейчас рядом с нами живут дедушка и бабушки. Одна в этом же доме, в квартире, где мы жили раньше. Вторая - в деревне Шпаньково Гатчинского района, тоже недалеко.

Время летит быстро. Четыре года назад ушел из жизни мой муж Сергей. Это стало для всех нас большим испытанием...

Даша, Егор и Артем учатся уже в 8 классе. В августе им исполнилось 14 лет – они получили паспорта.

- Марина, вы по образованию экономист. Став мамой сразу троих детей, вы поменяли работу?

- Да, причем кардинально. Когда дети пошли в новый детский сад на Аэродроме, я устроилась туда работать. Пошла, как казалось, временно, чтобы быть поближе к детям, все успевать, а в итоге по сей день там работаю – заместителем заведующей. Хотя до этого и в банке работала, и в налоговой. А в итоге, благодаря детям, оказалась в дошкольном образовательном учреждении. И ничего не планирую менять. Меня все утраивает.

- Тут с одним бывает не справиться, а как с тремя, да еще одногодками? Как вы организовали свою жизнь?

- Не знаю, как организуют семейную жизнь, когда рождается один ребенок. У меня родилось сразу трое, и для меня это было нормальное явление. Единственное, тяжело физически. Потому что двоих детей еще можно, к примеру, взять на руки, перенести в коляску, а троих - невозможно. Первое время у нас рядом не было бабушек и дедушки. Привлекались все, кого можно было привлечь. Год мы нанимали няню - это крестная одного из моих детей.

Тогда был жив Сергей, и все было хорошо. Он работал «два через два». Когда наш папа трудился, приходила помогать соседка. И вообще, соседи помогали нам практически всем домом. В том числе пенсионерки во дворе. К примеру, я вынесу на прогулку двоих, а тут бабушка-соседка гуляет. Она с радостью постоит с коляской, а я тем временем иду за третьим.

Не могу сказать, что мы смертельно уставали. Но, конечно, постоянно хотелось спать. Дети не спали все одновременно. Усыпишь на руках одного, потом второго, а когда заснет третий, уже просыпается первый. Особенно сложно было гулять на улице с длинной коляской-паровозом. Если ребенок проснется, на руки его не возьмешь.

Но именно тогда мы начали выезжать в отпуск. Детям года не было, а мы полетели на самолете. И справились. Были, конечно, определенные моменты, которые нас стесняли. Например, на самолете мы не могли полететь вдвоем с мужем, потому что детей трое: до двух лет каждому нужны взрослые руки. Поэтому первый раз с нами летала одна бабушка, потом - вторая. А когда детям исполнился один год и месяц, бабушки переехали к нам поближе.

…Давно это было. Иногда кажется, как будто и не со мной. Сейчас мои мальчики уже ростом 1,86 м.

- Расскажите о ваших семейных традициях и увлечениях. Судя по вашей страничке в соцсетях, вы любите путешествовать?

- Что это семейные традиции, я бы не сказала. Наша жизнь очень загружена занятиями детей в кружках. Конечно, Новый год мы обязательно встречаем с родителями. Летом, на выходные, опять-таки едем к бабушке с дедушкой - на дачу.

Наши частые поездки в основном связаны с увлечениями детей. Моя дочь с детского сада занимается танцами. Последние три года - в коллективе современного танца, которым руководит Наталья Георгиевна Добрякова. У них выступления проходят в разных городах страны, а мы с ребятами за ней – хвостиком, чтобы посмотреть, что и как в других городах происходит. Специально организовать семейную поездку мне сложно. Нужно под каникулы подстраиваться или отпрашиваться с уроков. А тут все очень хорошо складывается. В этом году, к примеру, мы уже летали в Казань.

С другой стороны, дети еще не настолько взрослые, чтобы я их могла оставить дома. Как исключение из правил, в выходные мы с дочерью съездили на конкурс в Москву без мальчиков. Это только потому, что поездка была без ночевки.

Конечно, есть дедушка и бабушки. Они обожают внуков, но справиться с тремя сразу не могут.

- Какие увлечения у мальчиков?

- Артем и Егор третий год занимаются в спортивной школе волейболом. Тренировки проходят под руководством Антона Викторовича Иванова на базе спорткомплекса «Арена». До этого мальчики занимались в Академии детского футбола. Тоже все замечательно было: рядом с домом, отличные тренеры, дружный коллектив, и дети мои на хорошем счету. Но потом они перенаправили себя на другой вид спорта. Это было именно их решение. Нравится волейбол – пусть будет волейбол. Сейчас они ездят с командой по Ленинградской области. Мы с Дашей ни одного соревнования не пропустили. И мальчикам нравится, что мы их поддерживаем.

- Дети вам помогают по дому? Какие у них обязанности?

- Обязанностей по дому как таковых у них нет. Мне это не сложно делать самой. Сейчас ведь настолько все усовершенствовано в быту: посудомойка, стиральная машина, робот-пылесос.

В свои 14 лет мои дети хорошо подготовлены физически. Конечно, мешки с цементом не носят, но порядок в своей комнате навести, пыль протереть, вещи разобрать – в этом проблем нет. Сейчас они учатся во вторую смену. Пока я на работе, Даша командует – заправить кровати, разобрать посудомойку.

На даче все сложнее. В руки приходится брать грабли, метлу, лопату. У моих мальчиков в обязанности - косить участок. Дарья моет бабушкин дом. К труду они приучены, но, как и у всех современных детей, телефоны у них – на первом месте. У нас есть договоренность: приезжаем на дачу – телефоны в руки не берем. Правда, приходится об этом напоминать.

На самом деле для меня главное, чтобы они учились. Жизнь сейчас не дешевая. Я работаю в бюджетном учреждении. Мы получаем пенсию по потере кормильца, но это не та зарплата, которую наш папа приносил домой. Если дети будут учиться плохо, репетиторов я не потяну. Они это понимают и учатся без троек.

Дети знают, что они должны учиться хорошо, чтобы поступить в колледж и получить профессиональное образование. Ни о каком платном образовании, естественно, в нашей ситуации речи быть не может. Я знаю, сколько стоит обучение, и знаю, какова сейчас ситуация с бюджетными местами. Льготы льготами, но вряд ли всем моим троим детям одновременно повезет попасть на бесплатное обучение.

Сейчас мы думаем о будущих профессиях. Просидеть в школе до 11 класса и не поступить в институт – очень обидно. Пока планируем учиться до 9-го класса. Потом будем искать варианты: возможно, это будет колледж при институте. Но самое сложное на сегодняшний момент то, что у детей нет никакого понимания, кем они хотят стать. Это им еще предстоит решить.

- Они такие разные – даже удивительно.

- Мне нравится, что у каждого из них своя индивидуальность. Даша боевая. Мы 14 лет живем с тем, что она старшая. А Артем и Егор никак не могут с этим смириться: подумаешь, всего лишь на минуту. Но, к примеру, дедушка отправит Дашу в гараж за саморезами, и она сразу без вопросов принесет. А если отправить одного мальчика, он через пять минут придет и переспросит: что это и как выглядит. А если отправить другого – он вообще не вернется, потому что ему не удобно переспрашивать.

Они и внешне очень разные. Даже как родственники не похожи. Хотя единожды зачатые. Одномоментно выношенные. Я к ним одинаково относилась, одинаково воспитывала. Но генетику никто не отменял. Один мальчик похож на одного дедушку, второй - на другого. А Даша – между ними. На самом деле это здорово!

- На семейных фотографиях за столом большое количество людей. Это родные или друзья?

- На дни рождения детей, действительно, собирается много гостей. У каждого ребенка по два крестных – это уже шесть человек. У нас есть крестные не парные. У них есть свои жены или мужья, дети.

Наш многоквартирный дом тоже очень дружный. Много детей, которые появились одновременно. Мы вместе гуляли и подружились. Теперь мечтаем, чтобы наши дети переженились, а компания только расширялась.

В этом году впервые дети пожелали отмечать день рождения без взрослых. Я сняла лофт-комнату, где они встретились с друзьями.

- Какие у кого предпочтения в еде?

- В плане режимных моментов – у нас, как в армии. Причем, с рождения. Если бы я сидела дома и не работала, может быть, могла себе позволить готовить каждому. А так я не спрашиваю, кто что хочет. Если не захотел завтрак – поест в обед. Иначе никак. Или вся жизнь будет связана с бытом. А помимо этого есть другие задачи – моя работа, их кружки, секции, куда я их привожу и отвожу.

После окончания начальной школы №5 в микрорайоне Аэродром они сразу пошли учиться в школу №7 в Мариенбурге. Все кружки и секции у нас на Аэродроме, рядом с домом, но до школы далеко. Поэтому я вожу их, как маршрутка: заберу Дашу, отвезу на танцы, заберу мальчиков, отвезу их... И так несколько раз в день курсирую по маршруту Аэродром – Мариенбург, по очереди с бабушкой, с дедушкой.

- Как вы учите детей правильно распоряжаться деньгами?

- У них есть свои деньги, которые лежат в сейфе, чтобы не растранжирили. И они с этим согласны. Я этими деньгами не пользуюсь. У каждого ребенка свой кошелек. Это деньги, подаренные на какие-то праздники, дни рождения, успешное окончание четверти.

Я стараюсь дать детям все, что нужно и что могу. Они спокойно ходят с обычными смартфонами. Комплексов по этому поводу нет. Я сама таким пользуюсь. Скандалы дети не закатывают, что у них нет чего-то, что есть у других детей. Они понимают, что есть семьи, которые это могут себе позволить, а для нас - роскошь. Поэтому у них в голове: мы накопим и купим сами.

Я приветствую их желание заработать. В следующем году хотят устроиться в трудовые бригады Гатчинского Дворца молодежи.

- Это, как в притче, вы им даете не рыбку, а удочку, чтобы сами наловили рыбы столько, сколько им надо.

- Любая жизненная ситуация накладывает свой отпечаток. Хотя и раньше, когда наш папа был жив, мы в семье четко определяли, что обязательно, а что нет. Отпуск - да, поездка в аквапарк - да. Но не каждые выходные.

Я смотрела на будущее и понимала, что с возрастом затраты на детей будут только расти. Понимала: если ни в чем не ограничивать их сейчас, потом я не смогу это делать физически – купить, подарить. Всегда были четкие рамки: что в жизни нужно обязательно, а на что нужно заработать и накопить.

Сегодня такая жизнь сложная, что кроме здоровья уже ничего себе и своим близким не желаешь. Слава Богу, бабушка и дедушка здоровы, всегда рядом с нами. И мы счастливы.

- Спасибо за интересную беседу. Счастья вашей семье!

Татьяна Можаева