Многодетным семьям вручили новые микроавтобусы

«Ленобласть поддерживает многодетные семьи. В нашей ленинградской семье есть хорошая традиция. Сегодня подарили многодетным родителям новые микроавтобусы повышенной вместимости: восемь человек плюс водитель. Погода у нас разная, поэтому полный привод — это важно. Главное, о чем думаем, — о безопасности: везде ремни, подушки. Дарим страховку ОСАГО и второй комплект резины: сейчас в салонах лежит летняя. Желаю, чтобы автобусы служили вам долго и открыли вашим семьям много интересных дорог! Рад поздравить наши дружные большие семьи, которые воспитывают по шесть детей и даже больше!» — обратился к семьям губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.