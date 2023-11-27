Снегопад и метель в Ленинградской области

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на вторник, 28 ноября, в большинстве районов области прогнозируется снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер ночью будет дуть северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с, днем ожидается восточный, юго-восточный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -4...-12, днем составит 0...-5 градусов Цельсия. Высота снежного покрова составит до 10 см.

Снежный штаб региона ведёт работу в усиленном режиме: коммунальщики и дорожники продолжат уборку ночью во всех районах Ленинградской области.

«Метель в нашем регионе сегодня такая, что коммунальщики и дорожники продолжат чистить снег и ночью. На дороги, тротуары, дворы, общественные пространства выходит больше 1500 единиц спецтехники и больше 3000 тысяч человек. В ближайшие дни снегопады продолжатся. Обращения по уборке снега принимает Снежный штаб: https://vk.com/snegshtab47, - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Призываем водителей при неблагоприятных погодных условиях строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим, избегать опасных маневров, не препятствовать работе дорожной техники.