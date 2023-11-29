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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.11.2023 с 10:00 до 18:00

Сусанинское поселение:

п. Сусанино:1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая Линии.    

 

30.11.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

п. Терволово.       

 

30.11.2023 с 10:00 до 17:00

Новосветское поселение:

п. Пригородный д.1,2,3.

 

30.11.2023 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Большие Колпаны (МКД, очистные).

 

30.11.2023 с 10:00 до 18:00

Кобринское поселение:

п. Карташевская.

 

30.11.2023 с 08:30 до 18:00

Елизаветинское поселение:

п. Елизаветино.    

д. Вероланцы,

д. Новая,

д. Шпаньково,

д. Авколево,

д. Дылицы,

СНТ «Красная Нить».

 

30.11.2023 с 10:00 до 17:00

Веревское поселение:

д. Малое Верево.

 

30.11.2023 с 10:00 до 17:00

Пудостьское поселение:

д. Черново,

д. Пеньково,

д. Хиндикалово.

 

 

 