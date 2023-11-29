Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.11.2023 с 10:00 до 18:00
Сусанинское поселение:
п. Сусанино:1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая Линии.
30.11.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
п. Терволово.
30.11.2023 с 10:00 до 17:00
Новосветское поселение:
п. Пригородный д.1,2,3.
30.11.2023 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Большие Колпаны (МКД, очистные).
30.11.2023 с 10:00 до 18:00
Кобринское поселение:
п. Карташевская.
30.11.2023 с 08:30 до 18:00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино.
д. Вероланцы,
д. Новая,
д. Шпаньково,
д. Авколево,
д. Дылицы,
СНТ «Красная Нить».
30.11.2023 с 10:00 до 17:00
Веревское поселение:
д. Малое Верево.
30.11.2023 с 10:00 до 17:00
Пудостьское поселение:
д. Черново,
д. Пеньково,
д. Хиндикалово.
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