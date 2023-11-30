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Энергетики сообщили, где отключат свет 1 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

01.12.2023 с 09:00 до 18:00

Сусанинское СП:

п Семрино  

 

01.12.2023 с 09:00 до 17:00 (2 раза на 30 минут)

Сусанинское СП:

п. Кобралово,

СПК «Кобраловский»,

скотный двор № 11,

«Газпроминвест».


01.12.2023 с 09:00 до 18:00

Новосветское СП:

п Новый Свет промзона


 