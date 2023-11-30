Энергетики сообщили, где отключат свет 1 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
01.12.2023 с 09:00 до 18:00
Сусанинское СП:
п Семрино
01.12.2023 с 09:00 до 17:00 (2 раза на 30 минут)
Сусанинское СП:
п. Кобралово,
СПК «Кобраловский»,
скотный двор № 11,
«Газпроминвест».
01.12.2023 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
п Новый Свет промзона
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