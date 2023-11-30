«Место под солнцем» для участников СВО

На средства гранта Премии были закуплены мебель и компьютерная техника для оборудования компьютерной аудитории в центре комплексной поддержки ветеранов СВО в г. Выборг на базе филиала Мультицентра социальной и трудовой интеграции, где участники СВО и члены их семей могут пройти бесплатное обучение по программам профессиональной переподготовки: компьютерная графика, офисные программы, 1С склад.

Также за счет грантовых средств была приобретена мебель для дооснащения Центра комплексной поддержки ветеранов СВО на базе регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества», открытого в Гатчине Ленинградской области при непосредственной поддержке и участии Мультицентра социальной и трудовой интеграции и БФ «Место под солнцем».

Помимо этого, на средства гранта #МЫВМЕСТЕ производилась оплата услуг травматолога-ортопеда, специалиста по точной настройке технических средств реабилитации и специалиста по внесению изменений в ИПРА. Команда высококвалифицированных специалистов под руководством председателя регионального отделения ВОРДИ Оксаны Громовой проводила регулярные выездные осмотры и консультации для ветеранов боевых действий с инвалидностью в целях определения оптимальных маршрутов реабилитации, подбора лучших средств реабилитации и содействия в обеспечении данными ТСР. Часть необходимых участникам СВО с инвалидностью технических средств реабилитации была приобретена за счет средств Фонда «Место под солнцем».

Благотворительный Фонд «Место под солнцем» и Мультицентр социальной и трудовой интеграции под руководством Ирины Дрозденко в тесном взаимодействии фондом «Защитники Отечества» продолжают работу по важнейшему направлению – комплексной поддержке участников СВО и членов их семей.