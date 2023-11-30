Не откладывайте уплату налогов!

Налоговые уведомления направлены по почте, а пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» получили уведомление в электронном виде.

Заплатить налоги можно:

- через мобильное приложение своего банка (можно по QRкоду, указанному в налоговом уведомлении);

- через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

- через онлайн-сервисы, размещенные на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин».

Если не оплатить налоги до 1 декабря 2023 года, начисления превратятся в задолженность, которая будет расти за счет начисления пени. Для принудительного взыскания задолженности налоговая служба имеет право обратиться в суд. После получения судебного акта налоговые органы направляют документ в организацию, которая выплачивает должнику зарплату, стипендию или пенсию. В этом случае часть денег из ежемесячного платежа вычтут для погашения долга по налогам.

Также для взыскания задолженности перед бюджетом налоговый орган может обратиться к судебным приставам. Судебные приставы вправе снять с расчетного счета налогоплательщика в любом банке сумму задолженности по налогам, арестовать имущество должника или ограничить право на выезд за рубеж.

Во избежание увеличения размера пени, судебных разбирательств и наложения ограничений на выезд за пределы Российской Федерации Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской области рекомендует проверить свои налоги и оплатить их в установленный срок.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской области