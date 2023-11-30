Памяти Юрия Александровича Антонова

Юрий Александрович родился 22 апреля 1948 года в городе Алма-Ата Казахской ССР. В 1973 году окончил командно-политический факультет Киевского ВВМПУ по специальности штурман-политработник. Профессиональный подводник, он прослужил более 20 лет на дизельных и атомных подводных лодках, совершил три дальних похода по 6 и 8 месяцев, 26 автономных походов, в том числе на Северный полюс – трансатлантический переход подо льдами Арктики с Камчатки в Баренцево море.

Юрий Александрович Антонов награжден Орденом Красной Звезды за испытание новой техники в 1984 году после похода с Камчатки через Северный полюс к базе Северного флота. В числе его наград 20 медалей Министерства обороны СССР, РФ и ГК ВМФ, общественные награды Морского собрания, а также грамоты и благодарственный письма от главы города Заозерска Мурманской области, администрации Гатчинского муниципального района, медаль «За отличие в патриотическом воспитании молодежи» и другие.

С 2009 года Юрий Александрович работал учителем ОБЖ в Гатчинской школе №11. Он – инициатор создания кружка «Юный моряк», где ребята познавали основы морского дела, руководитель команды Гатчинских морских кадетов – участников Всероссийской акции-похода на шлюпках по Азовскому морю (2013-2016 г.). С 2012 года Юрий Александрович возглавлял школьный музей Военно-морской славы, где проводил экскурсии, привлекал воспитанников морских кадетских классов к участию в поисковой работе, выполняя Государственную программу патриотического воспитания граждан РФ.

Гатчинское Морское собрание, педагогический коллектив Гатчинской школы №11, ученики и выпускники школы выражают соболезнования родным и близким Юрия Александровича.

Прощание состоится 1 декабря в траурном зале Гатчинского морга в 10.30.