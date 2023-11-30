Супружеским парам — выплаты к юбилею свадьбы
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон об изменениях в «Социальный кодекс Ленинградской области»: теперь единовременную выплату в связи с круглой датой со дня регистрации брака получат больше юбиляров.
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Если раньше единовременную выплату к юбилею совместной жизни супружеским парам предоставляли только в том случае, если официальным местом жительства обоих супругов является Ленобласть, то сейчас один из них может быть зарегистрирован и в Петербурге. В этом случае супруг все равно получит 50% от выплаты, которая предусмотрена для пары, в которой и муж, и жена проживают на территории региона.
Сегодня ленинградцы могут получить:
50 тыс. рублей — в связи с 50-летним юбилеем свадьбы
60 тыс. рублей — в связи с 60-летним юбилеем свадьбы
70 тыс. рублей — в связи с 70-летним юбилеем свадьбы
75 тыс. рублей — в связи с 75-летним юбилеем свадьбы.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.
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