Супружеским парам — выплаты к юбилею свадьбы

Если раньше единовременную выплату к юбилею совместной жизни супружеским парам предоставляли только в том случае, если официальным местом жительства обоих супругов является Ленобласть, то сейчас один из них может быть зарегистрирован и в Петербурге. В этом случае супруг все равно получит 50% от выплаты, которая предусмотрена для пары, в которой и муж, и жена проживают на территории региона.

Сегодня ленинградцы могут получить:

50 тыс. рублей — в связи с 50-летним юбилеем свадьбы

60 тыс. рублей — в связи с 60-летним юбилеем свадьбы

70 тыс. рублей — в связи с 70-летним юбилеем свадьбы

75 тыс. рублей — в связи с 75-летним юбилеем свадьбы.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.