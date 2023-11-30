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Ушёл из жизни художник Сергей Ильин

29 ноября ушёл из жизни известный гатчинский художник, член Союза художников России Сергей Ильин.

Рубрики:  Общество

Сергей Иванович Ильин родился 1 февраля 1954 года в Таллине. Юность провёл в Нижнем Поволжье — между реками Уралом и Волгой. Именно эти места он считал своей родиной.

Профессиональным художником Сергей Ильин стал не сразу. Казалось бы, его призванием были жизнь и работа на земле. Получив аграрное образование, он в своё время трудился в сельском хозяйстве — животноводом, мелиоратором, комбайнером. Кем он только не был, однако творчество не давало покоя с юных лет.

За кисть и краски будущий художник впервые взялся в шестнадцать лет, не имея на тот момент никакого художественного образования. Это был автопортрет, где Сергей Иванович запечатлел себя во время выполнения сальто — в юности он был ещё и талантливым спортсменом-гимнастом. С тех пор он рисовал всю жизнь...

Много лет своей жизни художник отдал Гатчинской земле, где продолжал осваивать живопись в народной изостудии при Гатчинском Доме культуры. Его мастерство было отмечено крупными художниками. Благодаря их поддержке, Сергей Ильин смог получить профессиональное художественное образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, в мастерской заслуженного художника России профессора И.А. Раздрогина. Спустя еще несколько лет талантливого и плодотворного живописца приняли в Союз художников России. В настоящее время работы Сергея Ильина находятся в частных собраниях в России и за рубежом.

Искусствоведы называли Сергея Ильина художником образа и света — такими живыми и глубокими казались его многочисленные картины. С другой стороны, отмечали академичный стиль его работ и особенную технику, в которой сочетались глубокая прорисовка деталей и психологизм портретных и пейзажных работ.

Сергея Ильина хорошо знали и любили гатчинские ценители искусства. Его выставки всегда привлекали внимание и обычных зрителей, и коллег по творчеству, и критиков. Особенный интерес вызывали портретные работы Ильина. Как правило, это были обычные люди — молодой тракторист, девушка у колодца, сельские дети, пожилые деревенские жители... Но любая из этих фигур словно пронизана внутренним светом — столько любви к людям и любования ими художник вкладывал в свои работы.

Минувшим летом сбылась давняя мечта Сергея Ильина: 1 июля в деревне Репполово Пудомягского поселения, на территории коммерческого комплекса «Barn House Place», торжественно открылась его собственная художественная галерея. В новом выставочном пространстве объединились творческие усилия и опыт двух мастеров — живописца Сергея Ильина и его близкого друга, скульптора Валерия Шевченко.

В галерее Сергей Ильин разместил около восьмидесяти своих картин, отразивших полувековую творческую карьеру художника, начиная с самых ранних его работ. Здесь представлены запечатленные на холсте и в камне мгновения жизни, прекрасные пейзажи и исторические композиции, портреты обычных и знаменитых людей. В этом же помещении художник выделил небольшое светлое пространство — мастерскую, где творил едва ли не до последних дней своей жизни...

На протяжении нескольких последних лет Сергей Иванович Ильин боролся с тяжёлой болезнью. Его больше нет с нами, но память о нём останется в сердцах гатчинцев. И, конечно, его последним и главным даром для нас стали его картины — наполненные светом, добротой и любовью к людям и природе своего края.

 

Юлия Лысанюк

 