В Ленобласти стартует акция поддержки бездомных животных «Сытый Новый год»

Сухой корм для собак и кошек в фабричных упаковках, игрушки, аксессуары для животных принимают все центры «Мои документы» и госветстанции Ленинградской области. В знак благодарности каждый участник акции получит открытку «Спасибо за Ваше доброе сердце!». Все подарки для животных будут переданы накануне Нового года в областные приюты для бездомных животных.

Идея акции «Сытый Новый год» родилась в 2020 году у сотрудников филиала МФЦ «Приозерский», а уже на следующий год к мероприятию присоединились все областные центры госуслуг и госветсанции. За два года жителями области к Новому году для областных приютов бездомных животных было собрано 4 тонны кормов.