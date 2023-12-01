Чтобы стать «выездными», должники из Ленинградской области оплатили долги на 720 миллионов рублей

Ведомственный сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг позволяет гражданам-должникам мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета.

Помимо сведений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства». Электронные сервисы ФССП России позволяют гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры к погашению долга.

Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.

Необходимо также учитывать, что если требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тысяч рублей.

Судебные приставы активно применяют временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации в рамках исполнительных производств разных категорий, что заставляет граждан оперативно исполнять свои долговые обязательства.