Дом дружбы Ленинградской области
В ноябре в Доме дружбы Ленинградской области собрались авторы и участники медиапроекта "Область дружбы". Востребована ли сегодня тема дружбы народов для СМИ и в обществе? Об этом - еще один сюжет в рамках проекта.
Рубрики: Общество
Проект Информационного центра "Кириши" реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области и Дома Дружбы Ленинградской области.
Эпизод девятый. Дом дружбы
Эпизод девятый. Дом дружбы
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