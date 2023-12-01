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Дом дружбы Ленинградской области

В ноябре в Доме дружбы Ленинградской области собрались авторы и участники медиапроекта "Область дружбы". Востребована ли сегодня тема дружбы народов для СМИ и в обществе? Об этом - еще один сюжет в рамках проекта.

Рубрики:  Общество
Проект Информационного центра "Кириши" реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области и Дома Дружбы Ленинградской области.
Эпизод девятый. Дом дружбы