«Лучшие в туризме» Гатчинского района

В работе форума приняли участие руководители туристско-информационных центров, гостиниц, ресторанов, кафе, турфирм, музеев, органов власти. Их приветствовали заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

На форуме состоялись интересные дискуссионные сессии, на которых его участники могли представить свои проекты в сфере туризма, реализуемые на территории Ленинградской области – об автопробегах, детском социальном туризме, новых эко-тропах, развитии новых объектов гостеприимства (кемпингов и глэмпингов) и др. Гости форума смогли принять участие в мастер-классах, презентациях и продегустировать продукцию гастрономических брендов Ленинградской области.

Завершился форум награждением победителей и призеров конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области», который ежегодно проводят комитет по культуре и туризму Ленинградской области совместно с региональным Информационно-туристским центром. Его цель - выявить лидеров туристской отрасли. Конкурс проводится в 10 номинациях: лучший проект по экологическому, сельскому, научному, патриотическому, автомототуризму; лучший экскурсовод, лучший видеоролик, лучшая публикация, а также лучший проект по продвижению турпотенциала и лучший проект по развитию внутреннего туризма.

В номинации «Лучший проект по патриотическому туризму» жюри присудило 1 место сразу двум проектам, и оба они – гатчинские. Победу одержал проект АО «Узор» по созданию Народного музея в поселке Вырица. Первого места в этой номинации удостоен и Гатчинский музей истории военной авиации. Гатчинцы уже успели полюбить эти новые музеи – мы про них неоднократно рассказывали в нашем издании. Теплыми отзывами о них делятся туристы.

Информационно-туристский центр Гатчины награжден Дипломом за III место в номинации «Лучший проект в экскурсионной деятельности» за проект «Жизнь замечательных людей Гатчинской земли с видеороликами и QR кодами».

Андрей Соколов

Фото организаторов