Не выпускайте джинна из бутылки

- Марианна Викторовна, какая сейчас ситуация в Гатчине и районе? Количество больных сокращается или растет?

- Пациентов с ВИЧ меньше не становится. Но тот, кто лечится и ответственно относится к своему здоровью, живет полноценной жизнью. Большая проблема в том, что очень многие не знают о своей болезни. Поэтому, если мы выявляем ВИЧ, мы просим привести половых партнеров для тестирования. Иногда бывает так, что у партнера анализ отрицательный. Тогда мы выбираем тактику лечения, позволяющую сохранить эту дискордантную пару, чтобы второй супруг не инфицировался. Для этого даже при хороших клетках нужно быстро погасить вирусную нагрузку.

Если распределять по гендерному признаку, то женщин среди инфицированных стало больше, и это, конечно же, приводит к серьезным проблемам: мы должны наблюдать за этими женщинами, чтобы они не рожали больных детей.

Кроме того, пандемия сделала свое дело. У пациентов, бросивших лечение, ВИЧ прогрессирует, а коронавирусная инфекция ему в этом помогает. Когда коронавирус попадает в организм ВИЧ-инфицированного, вирус иммунодефицита человека начинает стремительно развиваться, вытесняя ковид. Во время пандемии мы наблюдали резкое обострение болезни у наших пациентов, пренебрегавших лечением.

Вообще, ВИЧ-инфекция взрослеет. Пациенты, которые долго скрывали или не знали свой статус, сейчас приходят с продвинутыми стадиями заболевания – с болезнями, и отнюдь не самыми простыми: это онкология, лимфомы, генерализованные заболевания – туберкулез, поражение цитомегаловирусной и вэб-инфекцией, которые в конечном итоге приведут к лимфоме. А на лечение этих пациентов нужно затратить огромное количество денег. Препараты очень дорогие.

- Можно избежать таких последствий?

- Если сразу начать антиретровирусную терапию, этих сопутствующих заболеваний не появится. И человек будет жить. Вылечить ВИЧ-инфекцию мы пока не можем, но можем затормозить ее развитие.

Все-таки антиретровирусная терапия каким-то образом воспитывает этот вирус. Да, он живет в клетке – пока жива сама клетка. Наша задача – не дать ему выйти из депо, чтобы у человека не определялась вирусная нагрузка. Как только она начинает определяться, мы понимаем, что заболевание прогрессирует. Так что ВИЧ надо держать запечатанным, как джинна в бутылке. Если пренебрегать лечением, он вырвется наружу, и начнется прогрессия заболевания.

- Где люди инфицируются чаще всего? Бытует мнение, что ВИЧ можно заполучить даже при лечении зубов…

- Среди способов инфицирования первенство принадлежит половому пути. Но первый вопрос, который мы задаем человеку с положительным тестом, употреблял ли он наркотики. Потом спрашиваем про половых партнеров. Бывает так, что у добропорядочной женщины выявился ВИЧ – притом, что она три года назад вышла замуж. Мы проверяем и находим этого мужа в нашей базе. А он ей ничего не сказал…

Был случай, что люди прожили в браке десять лет: у нее выявился ВИЧ, у него нет. Жена сетовала на несправедливость, но мы понимаем, что в таких случаях обязательно есть «скелет в шкафу».

Что касается заражения в кабинете у стоматолога, это миф. Вирус иммунодефицита крайне нестойкий – он погибает просто при нагревании инструмента до 56℃. Даже на воздухе в капле крови через пять минут гепатит А, В и С – есть, а ВИЧ уже нет. Инфицироваться таким образом нельзя. В драке – может быть, или когда оказывают друг другу помощь, например, при ДТП – без перчаток, не зная об инфекции. Но объем крови должен быть большой.

- ВИЧ-инфицированные получают бесплатные препараты?

- Для них все бесплатно, даже презервативы. Сейчас постепенно увеличивается количество лежачих пациентов, которые не в состоянии прийти к нам в кабинет, некоторые даже по квартире уже не ходят или передвигаются с ходунками. Поэтому наши благотворительные компании закупают для них памперсы, одноразовые пеленки, средства для обработки пролежней.

У этих пациентов продвинутая стадия ВИЧ – 4Б-4В. Иногда бывает поражение периферической нервной системы. Они же, помимо ВИЧ инфекции, страдают наркоманией или алкоголизмом, у них встречается токсическая полинейропатия. И их надо лечить. У нас создана мульти-профессиональная команда, которая выезжает на дом: мы забираем у них кровь на дому, привозим таблетки. Ездим по графику – в Сусанино, в Вырицу, по Гатчине. Всего в городе и районе 29 человек таких больных – инвалидов. Было, конечно, больше…

- ВИЧ приводит к инвалидности?

- Недавно в инфекционное отделение попал пациент: в прошлом – крупный мужчина, исхудал так, что кожа висит. Прописан он в Омске, но почему-то оказался в Вырице, с временной регистрацией, и живет где-то в лесу. Еле пришел к нам в кабинет. Мы его госпитализировали, в больнице он подлечился, выписался. Но будет ли он принимать таблетки, приходить на прием?

Надо понимать, что при инфицировании ВИЧ сразу же поражаются 40% нейронов головного мозга. Естественно, у этих больных наступает мозговая дисфункция, энцефалопатия. Наши пациенты не могут удерживать никакой информации, мы им пишем записки, памятки, в таблетнице ставлю отметки – какую таблетку принимать утром, какую вечером. Они не запоминают, когда и куда прийти. Поэтому мы организовали им помощь в одних стенах, чтобы пациент пришел в наш кабинет – анализы сдал, таблетки получил, проконсультировался, если надо, мы его запишем к специалистам. В терапевтическом корпусе нашим пациентам выделили один час в неделю на флюорографию, потому что они не в состоянии записаться через интернет. И молодые в том числе.

А ведь часто ВИЧ сопровождается гепатитом, а гепатит тоже поражает мозг, и надо лечить и то, и другое.

- Правда, что больного убивает не столько сам ВИЧ, сколько его осложнения?

- От самой ВИЧ-инфекции умирают 30%, а еще около 30% – от гепатита, от циррозов неясной этиологии, от жировой дистрофии, печеночной недостаточности. Тут все в комплексе. ВИЧ-инфекция – это хроническое воспаление всего организма, в том числе и сосудов. И поэтому человек, инфицированный ВИЧ, взрослеет и стареет раньше, все органы и ткани у него стареют раньше. В 30-40 лет этим пациентам присущи заболевания, характерные для стариков – инсульты, инфаркты, лимфомы в головном мозге. Все это звенья одной цепи. Поэтому наши пациенты не должны идти в армию – они не в состоянии автомат носить. Заболевание делает свое дело.

Хирурги часто сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта. При хирургических вмешательствах по поводу непроходимости кишечника выясняется, что на самом деле там туберкулезное поражение лимфоузлов брюшной полости – последствия не леченного ВИЧ. И в последние годы этот «букет» сопутствующих болезней у наших пациентов расцвел махровым цветом.

Некоторые приходят и клянутся, что принимали таблетки вовремя. Я открываю карточку – там все видно: когда принимал, вирусная нагрузка не определялась, а сейчас определяется. Почему? Значит, человек позволял себе вольности, и вирус привык к нашим лекарствам, стал изменяться. Переставил аминокислоты и стал совсем другим, и на него эти таблетки уже не действуют. И таких резистентных пациентов у нас много. Мы меняем им таблетки, но подбирать препараты становится все труднее.

А распространение ВИЧ – это угроза социального сиротства. Мать погибает, дети остаются сиротами.

- Среди детей есть ВИЧ-больные?

- Десять человек с врожденным вирусом иммунодефицита – от матери – уже достигли совершеннолетия. Больных детей немного – 32 человека, если учесть, что всего в Гатчинском районе зарегистрировано порядка 5000 человек с ВИЧ-инфекцией, наблюдаются три тысячи.

- Что нужно делать, если у человека был подозрительный контакт, и он опасается заражения?

- Можно сразу прийти к нам, мы сделаем экспресс-тест, проверим, была ли у человека инфекция до того, дадим таблетки для профилактики. Если есть угроза инфицирования, пригласим через месяц – там может что-то проявиться. Протестироваться можно во всех поликлиниках, амбулаториях, в приемных покоях, в наркологическом и кожно-венерическом диспансере. Было бы желание.

Нельзя быть уверенным в другом человеке, даже в самом близком. Поэтому мы предлагаем протестироваться и жить спокойно.

Недавно женщину не смогли спасти – умерла в реанимации. И только после смерти выяснилось – ВИЧ. Она поступала с прободением язвы желудка, а потом обнаружилось все, что связано с вирусом иммунодефицита. Не знала она о своем заболевании или не лечилась?

Все наши пациенты, конечно, подписывают предупреждение о том, что они должны информировать своих половых партнеров. Но соблюдают ли они это предписание?

- Бывает ложноположительный результат теста на ВИЧ?

- Нет. Но диагноз ставится на основании лабораторных и клинических данных, анамнеза.

- Какой инкубационный период инфекции?

- Это зависит от того, какое количество вирусов человек получил. В среднем, от двух недель – до трех месяцев и даже полугода. Обычно мы спрашиваем тех, у кого был незащищенный контакт: через две недели, через месяц после этого не ощутили ли вы подъема температуры, не было ли какой-то сыпи, болей в горле?

Особенно опасно, когда приходят возрастные пациенты, например, 1949 года рождения. Где они инфицировались? Они пришли обследоваться, потому что появились проявления. И таких немало. У пожилого человека выявляется онкология и параллельно – ВИЧ.

- Может ВИЧ-инфицированный избежать СПИДа?

- Если будет дисциплинированным – может. СПИД – это конечная стадия заболевания. Мы пытаемся и ее тоже приостановить, но рубикон иногда перейден. Еще 4В стадию мы как-то останавливаем, из стадии СПИДа возврата нет.

Я смотрю по нашим пациентам. Те, кому мы еще в 2007 году начали терапию, живут, работают. Рожают здоровых детей.

- Даже если оба супруга инфицированы?

- Да. Мать получает антиретровирусную терапию, ей перед родами капают препараты, ребенку дают сиропы, и он получается здоровым. Если женщина лечится. Если она не лечится, у нее определяется вирусная нагрузка, и она внутриутробно или во время родов может инфицировать ребенка. Через плацентарный барьер вирус не проникает.

Если у отца ВИЧ, он лечится, мы определяем время, когда нужно зачать ребенка, женщина наблюдается, обследуется в первом и в последнем триместре перед родами. Если у нее анализ отрицательный, профилактика в родах и новорожденному не делается. Вот только грудное молоко в данном случае давать нельзя…

Напоминаем, что кабинет иммунопатологии г. Гатчины находится на Аэродроме, на ул. Авиатриссы Зверевой, 11.

Беседовала Екатерина Дзюба