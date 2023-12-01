Попробуем снять этакий свой небольшой документальный фильм об этом событии. Антураж фестиваля, фон, на котором он проходил и, естественно, главные действующие лица – авторы фильмов и их произведения. Всего было представлено тридцать картин. Игровые, документальные, короткометражные и анимационные. Нельзя объять необъятное, поэтому пока сосредоточимся только на полнометражных игровых и документальных фильмах.

От старожилов фестиваля то и дело можно услышать: «Раньше было то, раньше было сё», - в том смысле, что и мёд был слаще и трава зеленее. Фестиваль, как любой живой организм, может переживать разные времена. Невозможно жить, ориентируясь только на беззаботную солнечную юность. Киносмотр «Литература и кино», организатором, вдохновителем и многолетним директором которого являлась почётный гражданин города Гатчины Генриэта Ягибекова, вступил во взрослую жизнь. Позади тяжёлые «ковидные» года, сейчас в нескольких сотнях километров от города гремят бои, но мы по-прежнему приходим в кинотеатр «Победа», рассаживаемся по местам, гаснет свет, и на экране появляются первые кадры очередного фильма. Мы ждём встречи с чудом, всплеска эмоций, повода заплакать или рассмеяться. Ведь кинематограф именно ради этого был создан.

Принято считать, что наиболее полно задачам эмоционально расшевелить зрителя, подарить ему радость или печаль, заставить размышлять о сложных вопросах человеческого бытия соответствуют игровые фильмы. Даже опираясь на литературную основу, как в нашем случае, автор волен придать картине собственное, неповторимое дыхание. Создать свой, уникальный, ни на что предыдущее не похожий мир.

Увы, и прошедший фестиваль, и то, что мы видим на экранах телевизоров, в интернете все последние годы однозначно свидетельствует: документальное кино на несколько голов выше игрового. Во всяком случае, если мы говорим об отечественных реалиях. Сценарий к «документу» написала сама жизнь – величайший драматург. Авторам остаётся только, по возможности ничего не исказив, донести до зрителя историю того или иного человека, отразить реально произошедшее событие. Не надо ничего выдумывать. Вот она, живая жизнь, возьми и бережно перенеси её на экран.

Конкурс документальных фильмов в этом году не подвёл ожиданий зрителей. Как правило, фильмы были посвящены выдающимся личностям, людям хорошо нам известным. Авторы сумели найти, казалось бы, в хорошо известном материале новое звучание, не известные ранее грани характеров и судеб своих героев. Михаил Пришвин, Владимир Набоков, Владислав Крапивин, Андрей Вознесенский, Павел Бажов и многие другие замечательные наши соотечественники предстали перед жителями Гатчины и гостями города на экране кинотеатра «Победа». Большинство фильмов сделаны в традиционной манере. Кадры хроники, интервью с участниками и свидетелями событий, архивные документы. Ничего зазорного в таком правильном следовании традиции нет. От добра добра не ищут. Нам, зрителям, запоминаются не режиссёрские кунштюки, какими бы изобретательными они не были, а живые люди, которые, благодаря авторам, остались навечно запечатлёнными на плёнке или в цифре.

«3723 Вознесенский»

Никого не оставила равнодушным Зоя Богуславская – вдова поэта Андрея Вознесенского.

Великолепный рассказчик, энергичная, с великолепным чувство юмора. Не веришь своим ушам, когда режиссёр, общаясь после фильма со зрителями, сообщает, что в апреле будущего года она отметит своё столетие. Трогательная история любви Зои и Андрея, житейские бури и испытания, что выпали на их долю, малая планета 3723, названная в честь нашего великого поэта – лишь малая часть того, что зритель узнал за неполный час игрового времени.

Этот фильм стал победителем в номинации «Лучший полнометражный фильм».

«ПереСказы Бажова» и «Сказительница?»

Мы любим поговорить о патриотизме, особенно в свете событий последнего времени. Что такое любовь к Родине, верность ей? Как воспитать это чувство у подрастающего поколения? В качестве ответа приведу слова одной из зрительниц, сказанные после просмотра подряд двух лент - «ПереСказы Бажова» и «Сказительница?»: «Вот, что нужно показывать по телевизору! Как картошку насаждали при Екатерине, так культуру, нашу русскую, позабытую уже многими, нужно насаждать в мозги молодёжи!»

Безусловно, работа с молодёжью несколько сложнее, чем простое выметание с экранов телевизоров всяческой требухи и замена её на хорошие фильмы. Тем более, что молодёжь телевизор практически не смотрит. Тем не менее, во время просмотра картин не покидало чувство сожаления. Ну, почему в зале в подавляющем большинстве люди, мягко говоря, не молодые? Можно было бы устраивать утренние показы фильмов. Основная конкурсная программа начиналась, как правило, в 14.30. И да, приводить на утренние сеансы школьников, насаждать культуру, как картошку. Хуже бы не стало. Это вопрос к организаторам. Может быть, на следующем, юбилейном, фестивале удастся подключить молодых людей в значительно большем масштабе.

Оба фильма, условно говоря, северо-восточные, если ориентироваться из наших мест. Урал и побережье Белого моря. Та самая глубинная, подлинная Россия. Мировоззрение русского человека, склад его ума и характера невозможно представить без «Хозяйки медной горы» или «Данилы-мастера». Без особого поморского говорка, рассказывающего о самых древних, скрытых в тумане веков, подвигах и свершениях нашего народа. «ПереСказы Бажова» (режиссёр Иван Головнёв) повествует о жизни и творчестве советского писателя Павла Петровича Бажова. Закадровый текст идёт от лица самого писателя, читает его замечательный актёр Юрий Назаров. Чёрно-белое изображение, реалии и быт далёких времён. Ты незаметно погружаешься в атмосферу прошлого. С удивлением узнаёшь, что настоящее имя главного героя – Пашка Бажев, с ударением на первый слог. Деревенский паренёк, выросший в собирателя фольклора и знаменитого писателя.

Фильм «Сказительница?» (режиссёр - Дарья Агафонова) посвящён Марфе Семёновне Крюковой – собирательнице и знатоку поморского фольклора. Родилась она без малого 150 лет назад в глухой деревушке Нижняя Золотица Архангельской губернии.

В её роду былины и предания «старины глубокой» передавались из поколения в поколение. Этнографы и фольклористы обратили на неё внимание ещё до революции, но настоящее признание она получила в советские годы. Марфа Семёновна и сама сочиняла песни, былины. Плач о Ленине «Каменна Москва вся проплакала», песнь о Сталине «Слава Сталину будет вечна», былина о богатыре Отто Шмидте, где он был назван богатырём «Поколен-борода». Сегодня эти произведения могут вызвать улыбку, а то и раздражение у особо яростных не любителей советской власти. Но, на скромный взгляд автора этих строк, советские песни и сказы Марфы Крюковой весьма органично вписались в общий ряд былин, начиная от самых древних и до наших дней. История России непрерывна. Эта истина наглядно продемонстрирована нам во многих документальных фильмах фестиваля.

«Каравелла Крапивина»

Особо хотелось бы остановиться ещё на двух картинах. «Каравелла Крапивина» и «Колбаса Митрофана Аксёнова». Они явно выбивались из общего ряда документальных фильмов.

Владислав Петрович Крапивин – писатель, публицист, создатель детско-юношеского клуба «Каравелла». Для многих наших соотечественников достаточно названия книги «Мальчик со шпагой», чтобы вспомнить, о ком идёт речь. Девиз участников «Каравеллы»: «Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня». Начало

60-х, романтическое время в советской истории. Идея создания «Каравеллы», судьба её отца-основателя Крапивина легли в основу фильма режиссёра Дмитрия Колобова. Он взял на себя смелость рассказать о культовом герое Екатеринбурга и Тюмени. Рассказать без прикрас, представить фильм-портрет очень непростого человека.

«Я не хотел делать «парадный» фильм о Крапивине, мне нужен был конфликт, без которого не возможно ни одно драматическое произведение. Да, были некоторые сложности в общении с родственниками, но после премьеры вдова Владислава Петровича, Ирина Васильевна, сказала, что фильм получился хороший, но неоднозначный. Как мне сказали люди, хорошо её знающие, это была высокая оценка с её стороны», - рассказал режиссер.

Неоднозначность особенно ценна в картине Дмитрия Колобова. «Многое осталось за кадром, но есть некие рамки морали, которые переступать нельзя, да и хронометраж фильма ограничен», - говорит режиссёр. Отмечу важность общения с авторами после фильма. Они ведь тоже раскрываются перед зрителем, делая взгляд на картину более объёмным.

Сравнительно молодой ещё человек, режиссёр признался, что, записывая интервью со сверстниками Крапивина, был поражён способностью этих людей большими кусками цитировать стихотворения поэтов, о которых он никогда не слышал, формулировать глубокие философские мысли, часами говорить о сложных вопросах человеческого бытия.

«Слава Богу, мы успели их снять, их слова, мысли останутся в киноархивах», - сказал он. Были в его словах и восхищение перед людьми прежних лет, куда более культурно оснащёнными, и сожаление, что пропасть между жителями исчезнувшей цивилизации под названием Советский Союз и нынешними поколениями неумолимо растёт. Для того, чтобы мы не теряли тонкую, рвущуюся нить между прошлым и настоящим, и снимаются подобные фильмы.

«Колбаса Митрофана Аксёнова»

Режиссёр фильма «Колбаса Митрофана Аксёнова» Алексей Федорченко прославился сразу после дебютной полнометражной картины «Первые на Луне».

В ней рассказывалось о том, что ещё в 1938-м году, задолго до американцев, советские космолётчики, их так тогда называли, высадились на Луне. Экспедиция закончилась катастрофой, и НКВД либо уничтожил, либо засекретил все связанные с ней материалы. Фильм наполовину игровой, чёрно-белый, снят в стиле 1930-х, наполовину документальный: хроника, расследование в архивах, «секретные документы» – был сделан настолько убедительно, что тысячи писем зрителей полетели на телевидение и руководству страны. «Почему от нас скрывают правду о подвиге советских космолётчиков!?»

Режиссёр не стал объяснять, что всё это – лишь изящная мистификация, он только улыбался в густые бороду и усы. Вот и сейчас, в малом зале кинотеатра «Победа» слегка постаревший, но всё такой же обаятельный и невозмутимый, режиссёр Федорченко загадочно улыбается. Он привёз картину о давно забытом российском учёном, математике и философе Митрофане Аксёнове. По утверждению авторов, Митрофан за десять лет до Альберта Эйнштейна открыл теорию относительности. Пророк в своём Отечестве оказался никому не нужен. Аксёнов исчез без следа в годы Гражданской войны. Режиссёр ведёт в фильме расследование – поиск нашего великого соотечественника. Спиритические сеансы, призраки Аксёнова и его собаки на экране, интервью с философом и по совместительству директором музея эротики - чего только нет в картине Федорченко. Постепенно ты начинаешь верить в существование учёного Аксёнова: настолько убедительно звучат наукообразные речи участников фильма. Постепенно ты понимаешь, как же беспомощен мозг человека перед более-менее умело сделанной мистификацией. Не случайно у нас в стране, да и во всём мире, огромное количество последователей самых безумных идей. Одна «теория плоской земли» и её сторонники чего стоят!

Фильм Алексея Федорченко был на фестивале единственным, в котором прозвучала тема войны на Украине. Да и то связано это было только с тем, что съёмочной группе понадобилась экспедиция в Харьков, на родину Митрофана Аксёнова, но началась СВО, и о поездке пришлось забыть.

В заключение – несколько слов о наших зрителях. Фестиваль проходил при свете всё нарастающей, округляющейся Луны и крепнущего мороза. Никакие холода не стали препятствием для гатчинцев, посещающих кинотеатр «Победа». Зал полон либо на три четверти, либо битком. Люди не уходят во время просмотра. Хотя, на некоторых игровых картинах можно было услышать: «Что за кошмар! Зачем это снимать и, тем более, показывать?» И все-таки люди деликатно ждали окончания фильма. Аплодировали авторам, проявляя настоящее гостеприимство и толерантность. Звучали хорошие вопросы режиссёрам, иногда продолжительные диалоги о творчестве. Атмосфера доброжелательности и тепла. Уверен, что гости фестиваля остались довольны посещением нашего города и общением с его жителями.

Андрей Павленко

На фото кадр из фильма "Колбаса Митрофана Аксенова"